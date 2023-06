NASCE UANLETTER: IL NUOVO MAGAZINE E NEWSLETTER DEL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – Nasce UANletter, il nuovo magazine/newsletter online dell’Università dell’Aquila.

Il nome UAN è il risultato di un’astrazione su UnivAqNewsletter, omofono a “one”, uno in inglese. Il nome veicola quindi anche l’aspirazione della newsletter, e dell’università, a darsi una collocazione di primo piano nella comunicazione istituzionale.

A presentarlo, in conferenza stampa, sono stati il rettore Edoardo Alesse, il direttore generale Pietro Di Benedetto, il prorettore delegato alla comunicazione Simone Gozzano, il professor Alfonso Pierantonio, docente di Informatica al dipartimento di Ingegneria al dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica (DISIM) UnivAQ, che ha curato, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del sito; i professori UnivAQ Luza Zenobi, Simonetta D’Amico, Daniele Zulli, Maria Grazia Palmerini, Andrea Di Mascio, Fabrizio Nesti, che faranno parte del comitato elettorale che coordinerà la pubblicazione e l’aggiornamento dei contenuti.

Lo scopo della newsletter, infatti, è diffondere i contenuti dell’attività universitaria, siano essi pubblicazioni scientifiche, iniziative culturali, eventi sociali e pubblici, risultati organizzativi e gestionali.

“UANletter è rivolta a tutti” spiega il rettore Edoardo Alesse “Alla nostra comunità universitaria, spesso inconsapevole di quanto si faccia nei vari Dipartimenti, ai nostri studenti, per dare loro un senso del pieno valore della vita e della cultura, scientifica e umanistica, che si viene sviluppando e dispiegando nelle nostre sedi, a tutto il personale, così che siano chiari e motivanti i risultati che l’intero ateneo sta raggiungendo con il contributo di tutti. Infine, ma di notevole importanza, UANletter vuole informare l’opinione pubblica e i media di cosa sia l’università dell’Aquila, di cosa faccia il suo personale, tecnico amministrativo e scientifico, a quali risultati aspiri e quali abbia raggiunto”.

“Ci si lamenta di non sapere cosa facciano i colleghi di altri Dipartimenti” osserva Simone Gozzano “Talvolta, non si sa neanche su cosa lavori la collega nella stanza all’inizio del corridoio. Ancor meno conoscenze le hanno le persone al di fuori della realtà accademica. Da qui l’idea di creare una newsletter, uno strumento per comunicare rapidamente le informazioni che vengono dalla nostra comunità, raggiungendo un ampio numero di destinatari con interessi diversi, desiderosi di essere aggiornati e informati sulle ricerche, gli studi, i progressi e le occasioni di incontro dell’Ateneo aquilano”.

La newsletter si compone di articoli di taglio diverso: dai resoconti di risultati scientifici e culturali, ai quali verrà dedicato maggior spazio, alle notizie brevi relative ad accadimenti, eventi, premi e riconoscimenti conseguiti dai nostri colleghi, a tutti i livelli. Ad arricchire la Newsletter interviste a docenti, descrizioni e recensioni delle iniziative culturali, informazioni sull’amministrazione dell’Ateneo e sulla vita degli studenti. La Newsletter vuole quindi essere aperta al contributo di tutti coloro che fanno parte e si sentono parte di UnivAQ.