NASCONDEVA IN AUTO 6,5 CHILI DI DROGA: UN 45ENNE ARRESTATO A MONTESILVANO DAI CARABINIERI

MONTESILVANO – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano (Pescara), hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne, originario della provincia di Barletta-Andria-Trani, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di droga, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, i militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano durante un posto di controllo effettuato all’altezza del casello autostradale di Pescara Ovest hanno fermato un 45enne, a bordo di una Fiat 500.

I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del soggetto il quale non riusciva a dare una risposta verosimile sulla sua presenza a Pescara, hanno fatto una perquisizione alla persona e al veicolo. L’azione fulminea dei militari, ha permesso di rinvenire a bordo di quell’auto, occultati sotto al sedile, all’interno di uno zaino, ben 13 panetti di sostanza stupefacente risultata positiva al narcotest per l’eroina del peso complessivo di ben sei chili e mezzo.

L’uomo che ora dovrà chiarire la provenienza di quell’importante quantitativo di droga, sicuramente destinata al mercato pescarese, al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. E’ stato quindi tratto in arresto con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi condotto presso la Casa Circondariale di Chieti, così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno Dott.ssa Maria Domenica Ponziani.