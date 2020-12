NASCONDEVANO DROGA NELLE CARAMELLE, DENUNCIATI AD AVEZZANO

AVEZZANO – Giovedì, nel corso di una operazione di controllo del territorio finalizzata alla repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della polizia di stato del commissariato di Avezzano hanno notato una autovettura che si aggirava con fare sospetto su via Vezzia. A bordo vi erano due cittadini extracomunitari di origine magrebina E.M. di 31 anni e N.A. di 44.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire a bordo del veicolo 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

La droga era contenuta in una confezione di caramelle ‘Mentos’ posta all’interno del veicolo. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire la somma di 690 € sulla persona di E.M., possibile provento dell’attività di spaccio. I due magrebini, difesi dagli avvocati Mario Del Pretaro e Romolo Longo, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e rilasciati.

Gli ulteriori accertamenti compiuti, finalizzati alla verifica della posizione sul territorio nazionale dei due extracomunitari, hanno fatto emergere l’irregolarità del soggiorno nello Stato per uno di loro e, considerata la loro pericolosità sociale, per entrambi è stato richiesto all’autorità giudiziaria il nulla osta per l’espulsione dal territorio.

