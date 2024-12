NATALE 2024 A ROSETO DEGLI ABRUZZI: PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi (Teramo) si prepara a celebrare il Natale 2024 con un calendario ricco di eventi che promettono di incantare grandi e piccini.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, la Città delle Rose e le sue frazioni si accenderanno con una serie di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi che renderanno le festività natalizie ancora più speciali.

La presentazione del cartellone, organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni del territorio, si è svolta questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza del sindaco Mario Nugnes, dell’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, dell’assessore alla Cultura Francesco Luciani e del consigliere delegato alle Frazioni Vincenzo Addazii.

Uno degli eventi principali, che sancirà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti in città, si svolgerà come da tradizione il prossimo 8 dicembre con la manifestazione “Accendiamo il Natale”.

In piazza della Libertà, a partire dalle ore 17.00, si terrà la cerimonia di accensione del grande albero, alla presenza degli Amministratori Comunali, che sarà accompagnata dal concerto Gospel del “Freedom songs Choir”, diretto dal Maestro Letizia Scaringella.

A seguire, taglio del nastro anche per il Grande Villaggio di Babbo Natale che animerà piazza della Repubblica anche il 21 e il 24 dicembre. L’accensione dell’Albero sarà ripetuta anche il 15 dicembre, alle ore 17.00, nella piazza del Municipio di Montepagano, a cura della Polisportiva Montepagano e dell’Associazione “Vecchio Borgo”.

Il 14 dicembre gli artisti di strada, gli elfi e i trampolieri rallegreranno le vie del centro con spettacoli e intrattenimento e, lo stesso giorno, si aprirà alla Villa Comunale la due giorni dedicata alla mostra fotografica su “Transumare”. Il 20 dicembre è previsto un importante evento culturale con il vernissage d’apertura, presso la Villa Comunale, della mostra “Il Bello Resta” dedicata a Flavia Di Bonaventura e che vedrà esposte le opere realizzate durante il concorso artistico che si è svolto la scorsa estate in centro. Il giorno di Natale appuntamento con l’aperitivo in musica “Good Christmas Vibes”, organizzato dalle attività commerciali in via Thaulero.

IL CAPODANNO

Il calendario include anche le oramai tradizionali tombolate nei quartieri, spettacoli di danza, concerti, presentazioni di libri e mostre, e culminerà il 31 dicembre con la grande festa “Onda di Capodanno” in Piazza della Repubblica che promette di salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo con musica e divertimento. Una manifestazione organizzata da Amministrazione Comunale e associazione Rosangeles grazie alla quale si potrà festeggiare il 2025 in compagnia dei Dj Locali, del concerto di “Borghetta Stile” e con gli stand dedicati al food&beverage.

Non mancano, nel programma, momenti di riflessione e spiritualità, come il concerto di Capodanno a Villa Paris “Vedo il Gran Sasso”, organizzato dall’Amministrazione Comunale e a cura del Maestro Daniele Falasca, e il concerto di canti di Natale presso la Chiesa di Santa Teresa di Calcutta del 5 gennaio, organizzato dalla Fondazione Tercas. Gran finale con la tradizionale “La Befana regala” del 6 gennaio, manifestazione che a partire dalle 17.00 vedrà l’esibizione in piazza della Repubblica della band de Le Ombre e finanziata dall’Associazione “Le Ombre”, da Liofilchem e da Clinilab.

Tutte le informazioni a disposizione sul portale www.visitroseto.it

“Siamo entusiasti di presentare un programma così variegato e coinvolgente per il Natale 2024 – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Un calendario ben strutturato, capace di rendere Roseto un attrattore anche per le città limitrofe e che si articola tra eventi consolidati, eventi nuovi, valorizzazione della cultura. Un cartellone che continua il percorso di attenzione nei confronti delle frazioni e di coinvolgimento verso le associazioni. La nostra città si trasformerà in un luogo di incontro e condivisione, dove ogni evento è pensato per portare gioia e serenità a tutti i cittadini. L’accensione dell’albero di Natale l’8 dicembre e la festa di Capodanno in piazza sono momenti clou che rappresentano lo spirito di comunità e celebrazione che vogliamo promuovere”.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutte le associazioni che collaborano con l’Amministrazione Comunale e gli sponsor per il loro prezioso contributo – aggiunge l’Assessore al Turismo e Commercio Annalisa D’Elpidio – Senza il loro supporto, non sarebbe possibile realizzare un programma così ricco. Invitiamo tutti, anche chi vive nei centri limitrofi, a partecipare e a vivere insieme la magia del Natale a Roseto degli Abruzzi”.

“Come Assessore alla Cultura sono molto orgoglioso di vedere di nuovo la Villa Comunale diventare un grande contenitore di mostre importanti che si susseguono una dietro l’altra – dice l’Assessore alla Cultura Francesco Luciani – Prima con l’esposizione fotografica dedicata al “Transumare Fest” di questa estate e poi con “Il Bello Resta in mostra” che sta diventando una bella consuetudine nel segno dell’arte e dei suoi valori”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI DI NATALE A ROSETO DEGLI ABRUZZI:

6 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Presentazione del libro di Claudio Rocco “La commedia di Dante Alighieri” – Palazzo del Mare

DAL 7 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025

Esposizione dei presepi artistici – Villa Comunale

Intrattenimento bambini e giochi natalizi – Piazza della Libertà

7 DICEMBRE 2024

Ore 11:00: La magia della gentilezza – Letture per bambini – Biblioteca Comunale

Ore 18:00: Esibizione zampognari e natività vivente – Villa Comunale

8 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: “Accendiamo il Natale” – Accensione grande Albero di Natale e Concerto Gospel con Freedom Songs Choir – Piazza della Libertà

Grande Villaggio di Babbo Natale – Piazza della Repubblica

9 DICEMBRE 2024

Ore 16:00: Inaugurazione Albero di Natale della “Scarpetta Rossa” a cura dell’Associazione Il Guscio – Piazza della Repubblica

13 DICEMBRE 2024

Ore 17:30: Presentazione del libro di Daniela Musini “Vite incendiarie” – Sala Consiliare

DAL 13 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025

“Lo specchio di Dioniso” – Mostra di Pasquale Testa – Via di Donato 13

14 E 15 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Archivio Sonico – Mostra fotografica Transumare – Villa Comunale

14 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Tombolata San Giovanni – Chiesa di San Giovanni

Ore 17:00: Artisti di strada: Elfi e trampolieri per le strade della città – Vie del Centro

15 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: “Illumina il Natale con noi”, cerimonia accensione dell’Albero – Piazza del Municipio, Montepagano

DAL 15 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025

Ore 17:00: Esposizione presepi artistici – Palazzo Pangia

18 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Natale in danza – Spettacolo B Dance Project – Palazzetto dello Sport

19 DICEMBRE 2024

Ore 16:00: “Natale in casa Scellone” – Palazzo del Mare

DAL 20 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025

Mostra “Il bello resta” – Villa Comunale

20 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Tombolata Roseto Nord – Scuola Elementare Schiazza

Ore 17:00: Tombolata Roseto Centro – Scuola Elementare D’Annunzio

Ore 17:30: Presentazione libro Lorena Marcelli “Kintsugi, nuova bellezza” – Sala Consiliare

21 DICEMBRE 2024

Ore 15:00: Grande Villaggio di Babbo Natale – Piazza della Repubblica

Ore 17:00: “Gimnastic Gift” manifestazione sportiva di ginnastica artistica – Palazzetto dello Sport

22 DICEMBRE 2024

Ore 16:00: Tour di Babbo Natale, elfi maghi e divertimento – Piazza della Repubblica

23 DICEMBRE 2024

Ore 16:00: Buon Natale Roseto – Storie del Presepio napoletano con Mario De Bonis – Sala Consiliare

Ore 21:00: Concerto Ars Vocalis – Chiesa dell’Assunta

24 DICEMBRE 2024

Ore 15:00: Grande Villaggio di Babbo Natale – Piazza della Repubblica

25 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Good Christmas Vibes – Aperitivo in musica – Via Thaulero

27 DICEMBRE 2024

Ore 17:00: Tombolata Cologna Paese – Presso Pro Loco, Cologna Paese

31 DICEMBRE 2024

Ore 18:00: “Onda di Capodanno” con Borghetta Stile – Piazza della Repubblica

1° GENNAIO 2025

Ore 18:00: “Vedo il Gran Sasso” – Concerto di Capodanno del maestro Daniele Falasca – Villa Paris

3 GENNAIO 2025

Ore 17:00: Tombolata a Montepagano – Sala Pierantozzi

4 GENNAIO 2025

Ore 11:00: La magia della gentilezza – Letture per bambini – Biblioteca Comunale

5 GENNAIO 2025

Ore 21:00: “Suite di Natale” – Concerto Canti di Natale – Chiesa Santa Teresa di Calcutta

6 GENNAIO 2025

Ore 17:00: “La Befana regala…” – piazza della Repubblica