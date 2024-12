L’AQUILA – Mercatini, villaggi, eventi: in Abruzzo torna la magia del Natale con tanti appuntamenti in programma per le feste.

Dalle aree interne alla costa, sono già numerose le iniziative organizzate in tanti comuni della regione che, come ogni anno, si preparano ad accogliere visitatori e turisti da ogni parte d’Italia.

Luci e addobbi cominciano già ad animare i borghi più caratteristici e le piazze delle città, mentre sono in allestimento casette di legno con prodotti di artigianato e stand enogastronomici.

Se tanti comuni ed associazioni hanno già comunicato il programma, per altri è ancora in via di definizione.

Di seguito un elenco dei principali appuntamenti, divisi per provincia, in costante aggiornamento (cliccare su ogni link).

L’AQUILA

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI -GROTTE DI STIFFECALASCIOROCCARASOCAMPO DI GIOVEPRATA D’ANSIDONIA – TUSSIOAVEZZANO

CHIETI

LANCIANOROCCASCALEGNAATESSAGISSIPALOMBARO

PESCARA

PESCARACARAMANICO TERMECITTA’ SANT’ANGELOPIANELLACATIGNANO

TERAMO

MORRO D’OROMONTORIO AL VOMANOMOSCIANO SANT’ANGELO