NATALE 2025 A PESCARA: MUSICA E SPETTACOLI FINO AL 6 GENNAIO, A CAPODANNO GIANNA NANNINI E IRAMA

PESCARA – Un programma ampio e diffuso che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2026, animando il centro di Pescara e i quartieri con musica, spettacoli, iniziative per famiglie e iniziative legate alla tradizione.

Sono stati il sindaco Carlo Masci e l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, a presentare oggi il cartellone ufficiale degli appuntamenti per le festività natalizie 2025,

“Il cartellone, pensato per un Natale diffuso e inclusivo, propone eventi di intrattenimento artistico e musicale – ha dichiarato l’assessore Cremonese – con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e alla valorizzazione degli spazi urbani, contribuendo alla vitalità economica e sociale della città durante il periodo festivo”.

Tra gli appuntamenti principali figurano spettacoli cabarettistici, concerti, parate natalizie, animazione per bambini, bande musicali, iniziative di solidarietà, eventi itineranti e le tradizionali celebrazioni dell’Epifania. Il programma coinvolge piazze, strade, teatri, il porto turistico e i principali luoghi di aggregazione cittadina.

Il calendario ha preso il via oggi, con le iniziative musicali in via Firenze e proseguirà con eventi praticamente quotidiani fino al 6 gennaio, giornata che vedrà, tra l’altro, il concerto “Era mio padre – Ennio Morricone” al Teatro Flaiano, la storica manifestazione della Befana che vien dal mare al Porto Turistico e la Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza della Rinascita.

Soddisfatto il sindaco di Pescara, Carlo Masci: “Saranno 28 eventi natalizi sulla strada, manifestazioni itineranti, artistiche, musicali, di intrattenimento che si aggiungono ai 40 appuntamenti culturali che si faranno nelle chiese e in altri luoghi simbolo di Pescara. E poi, ovviamente, ricordo i due concerti clou che sono quello del 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, con Gianna Nannini e Irama. Ci saranno tantissimi momenti di svago e di divertimento per bambini, giovani e meno giovani. Pescara è la città dell’intrattenimento, dell’inclusione dove chiunque arriva può vivere bei momenti di socializzazione. Già ci sono tanti turisti in giro e tante persone che arrivano in città per fare shopping e passare qualche momento di spensieratezza e noi abbiamo allestito un calendario che abbraccia tutte le tipologie di persone”.

“Non solo i concerti del 31 dicembre e del 1 gennaio, con Gianna Nannini e Irama ma tanti eventi in strada e in tutta la città con artisti locali”, ha proseguito l’assessore Cremonese.

“L’8 dicembre scorso abbiamo avuto uno spettacolo internazionale con Pescara invasa dalle persone. Fino all’Epifania abbiamo programmato dei microeventi in ogni parte della città perché noi riteniamo, che questi appuntamenti – quasi tutti con artisti locali – contribuiscano a portare persone sul nostro territorio, a promuovere l’immagine della città. A Porta Nuova avremo l’esibizione di Marco Papa e Vincenzo Olivieri e in centro tanti altri appuntamenti. Poi ci sarà il bellissimo evento al Flaiano con ‘Era mio padre’ l’omaggio di Andrea Morricone, figlio del grande direttore d’orchestra Ennio Morricone, che ci farà rivivere i capolavori scritti dal padre. Quindi un vero e proprio sostegno alle attività produttive sia del centro sia di Porta Nuova. Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di aver organizzato davvero un Natale importante. Tutte le sere avremo degli eventi qui nella nostra città, tutti gli Assessori si sono spesi per organizzare un calendario importante e quindi siamo particolarmente felici e invitiamo i pescaresi, gli abruzzesi e i turisti a raggiungerci in città”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

19 dicembre 2025

Via Firenze, ore 16:00–20:00 – Iniziative musicali

20 dicembre 2025

S. Silvestro, ore 17:00 – Fanfara dei Bersaglieri

Zanni (Nord Pescara), ore 18:00 – Fanfara dei Bersaglieri

Piazza Salotto, ore 19:00 – Fanfara dei Bersaglieri

Corso Vittorio Emanuele, ore 16:30–19:00 – Zampognari e musici + laboratorio letterina Babbo Natale

Gazebo Museo Paparella Treccia – Spettacolo “La bambina dei fiammiferi” (4 repliche)

21 dicembre 2025

Gazebo Museo Paparella Treccia – Spettacolo “La bambina dei fiammiferi” (4 repliche)

Zona Portanuova / Zona Stadio, ore 17:00–20:00 – La Gran Parata di Natale

Via Firenze, ore 16:00–20:00 – Iniziative musicali

22 dicembre 2025

Zona Portanuova / Zona Stadio, ore 16:30–19:30 – Gran Gala dell’Illusionismo di Strada

23 dicembre 2025

Centro Commerciale Naturale, ore 15:30–18:30 – Sotto il segno delle feste (Laboratori e giochi per bambini)

Corso Vittorio Emanuele, ore 16:30–19:00 – Gospel Choir + estrazione lotteria

Via Sulmona, ore 16:00–19:00 – Wonderful Christmas

Via Firenze, ore 16:00–20:00 – Iniziative musicali

26 dicembre 2025

Piazzale Enrico Berlinguer, ore 17:00 – Vincenzo Olivieri Show

Swing&dj scuola di ballo Centro Commerciale Naturale 18:00-20:00

27 dicembre 2025

Piazzale Enrico Berlinguer, ore 17:00 – Marco Papa & Friends

28 dicembre 2025

Centro Commerciale Naturale, ore 10:30–13:30 – Sotto il segno delle feste (Laboratori e giochi per bambini)

Zona Portanuova / Zona Stadio, ore 16:30–19:30 – X-Mas Street Band

29 dicembre 2025

Centro Commerciale Naturale, ore 16:30–19:30 – Gran Gala dell’Illusionismo di Strada

30 dicembre 2025

Centro Commerciale Naturale ore 15:30–18:30 – Sotto il segno delle feste

Corso Vittorio Emanuele 0re 16:00-19:00 Karaoke e Brindisi

31 dicembre 2025

Chiesa di San Silvestro, ore 09:00–12:00 – Banda Città di Silvi

2 gennaio 2026

Centro Commerciale Naturale, ore 15:30–18:30 – Sotto il segno delle feste (Laboratori e giochi per bambini)

4 gennaio 2026

Centro Commerciale Naturale, ore 16:30–19:30 – Gran Gala dell’Illusionismo di Strada

5 gennaio 2026

Piazza della Rinascita Billy Bros Swing ore 18:00-20:00

6 gennaio 2026

Teatro Flaiano, ore 21:00 – “Era mio padre – Ennio Morricone”

Porto Turistico Marina di Pescara, ore 11:00–13:00 – La Befana che vien dal mare

Piazza della Rinascita – ore 17:00 Befana dei Vigili del Fuoco