NATALE 2025: VILLAGGI E MERCATINI IN ABRUZZO,
TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LE FESTE

3 Dicembre 2025 08:31

Regione - AbruzzoWeb Turismo, Cultura, Enogastronomia

L’AQUILA – Villaggi incantati tra magia e tradizione: i borghi d’Abruzzo si preparano ad accogliere il Natale 2025 tra mercatini di artigianato, street food, musica e spettacoli.

Tanti gli appuntamenti in programma per adulti e bambini, dai vicoli delle strade dei suggestivi centri storici alle piazze delle principali città.

Come ogni anno, AbruzzoWeb ha preparato un calendario con i principali eventi organizzati nei vari comuni in collaborazione con le pro loco e le associazioni locali. Di seguito l’elenco, in continuo aggiornamento, diviso per provincia. (a.c.)

L’AQUILA

 

ROCCARASO

 

CALASCIO

 

PRATA D’ANSIDONIA – TUSSIO

 

CAMPO DI GIOVE

 

TIONE DEGLI ABRUZZI – GORIANO VALLI

 

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – STIFFE

 

PACENTRO

 

MASSA D’ALBE-ALBA FUCENS

 

VILLETTA BARREA

 

BUGNARA

 

PREZZA

 

TAGLIACOZZO

 

SCURCOLA MARSICANA

 

PRATOLA PELIGNA

CHIETI

 

ROCCASCALEGNA

 





BOMBA

 

ROCCAMPONTEPIANO

 

RAPINO

 

PRETORO

 

GISSI

 

MONTEODORISIO

 

FARA FILIORUM PETRI

 

PESCARA

 

CARAMANICO TERME

 

COLLECORVINO

 

CEPAGATTI

 

PESCOSANSONESCO

 

CITTA’ SANT’ANGELO

 

PENNE

 

TERAMO

 

CORROPOLI

 

MONTORIO AL VOMANO

 

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

 

MORRO D’ORO

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. NATALE 2025: VILLAGGI E MERCATINI IN ABRUZZO,
    TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LE FESTE
    L'AQUILA - Villaggi incantati tra magia e tradizione: i borghi d'Abruzzo si preparano ad accogliere il Natale 2025 tra mercatini di artigianato, stree...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: