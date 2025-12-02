NATALE A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO: IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO – La magia del Natale avvolge Castiglione Messer Raimondo (Teramo).

“Anche per il 2025 abbiamo un ricco calendario di appuntamenti pensati per famiglie, bambini, giovani e anziani: tradizione, cultura, luci, musica e momenti di condivisione che renderanno speciale ogni giorno di questo periodo di festa”, si legge in una nota.

I dettagli nella locandina.