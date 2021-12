NATALE A CHIETI: DOPPIO APPUNTAMENTO CON I TRAMPOLIERI ALATI E IL PIANO SKY

CHIETI – Doppio appuntamento da non perdere domani con gli eventi di Natale a Chieti.

In centro storico dalle 18 in poi si alterneranno i trampolieri alati allo spettacolo della musicista di Piano Sky.

“Approdano a Chieti due vere attrazioni – spiega l’assessore agli Eventi Paolo De Cesare – Si comincerà con i trampolieri alati che faranno evoluzioni acrobatiche e passeggiate suggestive lungo il corso centrale. Dalle 18 questi spettacolari artisti si esibiranno in vesti bianche e luminose che faranno da richiamo anche per la loro grandissima abilità. Dalle 18.30 in poi, invece, a piazza Valignani si esibirà il Piano Sky, in un crescendo che darà vita a uno spettacolo davvero stupefacente davanti agli occhi del pubblico. Infatti durante lo spettacolo, con un’illusione unica al mondo, pianoforte e pianista prenderanno il volo sotto gli occhi increduli del pubblico fino ad arrivare a tre metri di altezza.

“Uno show unico, che siamo lieti che approdi nella nostra città, dopo essere stato fra le performance scelte per l’Esposizione universale di Dubai e aver girato le maggiori piazze in Italia e all’estero. In questi giorni prenderanno vita anche altre due attrazioni: la pista di pattinaggio a Chieti Scalo e l’illuminazione della Villa comunale con il videomapping che sarà una delle più belle e inedite attrazioni di questo Natale”.