NATALE A CIVITELLA MESSER RAIMONDO: AL VIA “FESTIVAL DELLA TORTA DI MANDORLE CIVITELLESE”

CIVITELLA MESSER RAIMONDO – Tre giorni per celebrare un prodotto importante per l’identità gastronomica del territorio civitellese, la cui antica ricetta è custodita e tramandata di generazione in generazione dalle famiglie, mentre il paese si veste a festa in occasione del Natale.

L’amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) – in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e La Radura APS – presenta la prima edizione del Festival della Torta di Mandorle Civitellese, in programma dal 9 all’11 dicembre.

Sebbene gli ingredienti siano noti è il procedimento a fare la differenza e a rendere la Torta di Mandorle Civitellese unica ed esclusiva di questa comunità alle pendici della Maiella.

Il Festival nasce dunque dalla volontà di avviare un percorso di lancio e al tempo stesso di tutela del dolce locale, tipico del paese.

Si parte venerdì 9 dicembre alle 18:30 con l’inaugurazione del Festival, la “Cerimonia del Mandorlo” e l’apertura degli eventi a tema natalizio che fanno da cornice ai tre giorni di rassegna gastronomica.

Sabato 10 dicembre, a partire dalle 10:30, si entra nel clou del Festival con il dibattito pubblico “Dalle tradizioni al marketing territoriale: racconti di gusto e di vita” al quale prenderanno parte Mario Masciantonio, amministratore, Rita Cianfarra de “I segreti di donna Anna”, Orietta Menna di “Terra Nobile”, Anna Lebedeva, scrittrice e giornalista, Gino Primavera, professore e scrittore, e Aurelio Manzi, professore e scrittore e rappresentante di Slow Food.

Si prosegue con il Contest Torta di Mandorle alle ore 17:30 in compagnia della Food blogger Mary Vischetti nota come “Un’americana tra gli orsi” per una sfida alla migliore torta di mandorle a colpi di ricette, storie e aneddoti familiari.

A concludere l’evento, domenica 11 dicembre, i vicoli e le piazze del Centro storico si trasformeranno in Villaggio del Natale con artisti di strada, laboratori, mercatini di Natale e per finire, una passeggiata narrata “RaccontaStorie, narrazioni di tradizione orale e memoria collettiva” con l’attrice, narratrice e regista Francesca D’Amico.

PROGRAMMA

Venerdì 9 dicembre

Ore 18.30 Piazza Roma Apertura Festival della Torta di Mandorle Civitellese Interventi e saluti di inaugurazione “Cerimonia del Mandorlo” Accensione Albero di Natale e luminarie Inaugurazione del percorso dei presepi

Apertura dei Mercatini di Natale

A seguire Concerto Coro Gospel del Choir Beato Nunzio

Sabato 10 dicembre

Ore 10.30 Auditorium della Cultura, via Trieste Dibattito pubblico “Dalle tradizioni al marketing territoriale: racconti di gusto e di vita” con Ing. Mario Masciantonio – Comune di Civitella M.R. Dott.ssa Rita Cianfarra – “I segreti di donna Anna” Orietta Menna – “Terra Nobile” Anna Lebedeva – Scrittrice e giornalista free lance Prof. Gino Primavera – Professore e scrittore Prof. Aurelio Manzi – Slow Food Ore 15.30 Centro Storico

Apertura Mercatini di Natale

Visite guidate

Ore 17.30 Palazzo Gattone Contest Torta di Mandorle con la Food Blogger Mary Vischetti “Un’americana tra gli orsi”

A seguire, via del Moro (“Support”) “Borgo natalizio” Cena con gli amici dell’ass. Pro Loco A seguire Concerto THE CLAP

Domenica 11 dicembre

Ore 15.30 Centro storico

Il Villaggio del Natale con “Il circo del Natale” con artisti di strada, laboratori e animazione

Mercatini di Natale

Passeggiata narrata “RaccontaStorie, narrazioni di tradizione orale e memoria collettiva” con Francesca D’Amico.