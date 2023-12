NATALE: A COLLEPIETRO IL PRESEPE CON LA COPIA CERTIFICATA DEL BAMBINELLO DI BETLEMME

COLLEPIETRO – Sarà inaugurato e benedetto sabato 9 dicembre, alle ore 17:30, il presepe realizzato a Collepietro (L’Aquila) a cura del locale Comitato Feste.

Il Presepe collepetrano si snoderà per le vie del centro storico e sarà composto da più di trenta figure a grandezza naturale, che popoleranno vicoli, cantine e piazzette del caratteristico borgo in provincia dell’Aquila. A guidare i visitatori sarà una luminosissima stella cometa della lunghezza di sei metri, che sarà visibile già dalla piana di Navelli.

A partire dalla notte di Natale, poi, il Presepe sarà impreziosito dall’esposizione nella mangiatoia di una copia certificata della statua del Bambino Gesù presente nella Grotta della Natività di Betlemme.

Il manufatto è stato acquisito dal Comitato Feste tramite una donazione solidale sostenuta dagli abitanti di Collepietro ed effettuata in favore dei frati francescani del Commissariato Generale di Terrasanta, i quali hanno provveduto anche alla sua benedizione. La sua presenza risulta tanto più importante nell’attuale frangente storico, contraddistinto dal conflitto in corso in Medioriente, e vuole rappresentare un messaggio di pace e di solidarietà verso le popolazioni colpite dalla guerra.

Il Presepe collepetrano sarà visitabile liberamente fino al 6 gennaio 2024, vale a dire per tutta la durata delle festività natalizie.