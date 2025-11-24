NATALE A CORROPOLI: DAL 6 ALL’8 DICEMBRE IL BORGO DELLE MERAVIGLIE

CORROPOLI – Mercatini di Natale, stand gastronomici, laboratori per bambini, casa di Babbo Natale, animazione, musica.
A Corropoli (Teramo) è tutto pronto per il “Borgo delle Meraviglie”, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025.
