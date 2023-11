CORROPOLI – Per il Natale 2023 la Pro Loco e l’Amministrazione di Corropoli (Teramo) hanno preparato per i cittadini una tre giorni di mercatini, dall’8 al 10 dicembre, dove poter trovare idee regalo, creazioni artigianali o prodotti tipici. Ci saranno anche la Casa di Babbo Natale con il suo giardino, visite guidate nel centro storico, laboratori per bambini. E non mancheranno i momenti musicali: domenica 10 é in programma l’esibizione del Coro Alpini Monti della Laga.