NATALE A MONTESILVANO: ECCO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI

MONTESILVANO – Montesilvano (Pescara) si prepara a vivere un periodo natalizio scintillante e indimenticabile, con un calendario di eventi ricchissimo che da oggi, 5 dicembre fino all’8 gennaio 2026 animerà la città, dal Pala Dean Martin alle piazze, unendo tradizione, solidarietà, cultura e tanto divertimento per grandi e piccini.

Di seguito la nota completa.

Il Comune di Montesilvano svela il suo eccezionale Cartellone Eventi Natalizi, un mosaico di appuntamenti pensato per coinvolgere l’intera comunità e attrarre visitatori da ogni dove.

La rassegna, sapientemente bilanciata tra momenti di alta cultura e puro intrattenimento, si distingue quest’anno per una forte impronta solidale, culminata nel progetto “NEXT GEN – Christmas Edition” del 23 dicembre, in cui la musica emergente si unisce alla raccolta fondi per l’Oncologia pediatrica di Pescara.

Si parte il 5 Dicembre con la magia del “Teatrino di Lara” per i bambini al Pala Dean Martin, per poi entrare nel vivo il 6 Dicembre con l’attesissima Inaugurazione della Pista di Pattinaggio all’Arena dei Fiori, accompagnata da uno spettacolare show su ghiaccio e fuochi d’artificio.

L’8 Dicembre è il giorno della tradizione: la solenne Festa di Accensione dell’Albero in viale Abruzzo/piazza Escrivà sarà riscaldata dalle vibranti voci del Coro “The Original Newport Gospel Singers OdV- EtS” e dalla gioia di Babbo Natale. Don Emilio Lonzi darà il via ad una Processione che partirà alle ore 16.00 dalla Chiesa di San Giovanni Apostolo e Evangelista di viale Europa, passerà per la Madonnina e culminerà con una preghiera e una benedizione in piazza Escrivà.

Il cuore degli eventi batterà intensamente al Pala Dean Martin, che ospiterà concerti di prestigio come “Un’Orchestra per amica” (12 Dicembre) e il Gran Galà di Natale (22 Dicembre) con il Maestro Giò Di Tonno e l’Orchestra Dean Martin diretta dal Maestro, Antonella de Angelis. Non mancheranno spettacoli teatrali, la tradizionale Mostra di Presepi (dal 20 Dicembre) e l’esilarante prima edizione di “TU SI QUE NATALES” (20 Dicembre) con ospiti d’eccezione.

Le vie del centro si accenderanno il 13 Dicembre con “Natale in Corso…” su Corso Umberto I, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto con trampolieri, giocolieri, il Grinch e la suggestiva farfalla luminosa. La rassegna si chiuderà con l’emozionante Concerto del Nuovo Anno (3 Gennaio 2026) e l’arrivo della Befana dei Bambini (6 Gennaio 2026). A chiudere il cartellone, il Weiner Concert Verein con il direttore Patrick De Ritis. Dopo vent’anni l’Orchestra da camera di Vienna fa il suo ritorno in Abruzzo per regalare un meraviglioso appuntamento musicale. I biglietti si possono acquistare su Ciaotickets al costo di euro 10.00 + 1 Euro di prevendita, grazie al contributo versato dall’amministrazione comunale che ha sostenuto fortemente l’iniziativa.

Le Voci dell’Amministrazione

Il Sindaco, Ottavio De Martinis: “Questo Natale a Montesilvano è un inno alla gioia e all’unità. Abbiamo voluto un cartellone ricco, diversificato e di altissimo livello, capace di abbracciare ogni età. Dal divertimento sulla pista di pattinaggio all’alta musica, passando per la solidarietà di “Next Gen”, Montesilvano si afferma come un polo di attrazione. La nostra città si veste a festa, diventando un luogo magico dove riscoprire il calore delle tradizioni e la forza della comunità. Invito tutti, residenti e turisti, a partecipare numerosi: l’emozione è assicurata!”

L’Assessore al Turismo e agli Eventi, Corinna Sandias:

“Ancora una volta, Montesilvano non solo ‘tiene botta’, ma registra un segno di crescita positivo, e gli eventi sono il motore di questo successo! Abbiamo costruito questo programma con il cuore, pensando a un Natale che sia un po’ per tutti: dai più giovani, per cui abbiamo animazione e spettacoli itineranti come quello del 13 Dicembre, ai meno giovani con l’Università della LiberEtà e concerti di spessore. È un Natale pensato per le famiglie e per i bambini, i veri protagonisti di questa festa, con Babbo Natale sempre pronto ad accoglierli. L’obiettivo è chiaro: rendere Montesilvano sempre più accogliente e sulla cresta dell’onda.”

L’Assessore allo Sport, Alessandro Pompei:

“Il Natale è un momento di riflessione profonda. Per questo, sono particolarmente orgoglioso di eventi come ‘Parole di Pace’ (13 Dicembre), un reading che ci invita a meditare sul valore della concordia, e l’iniziativa solidale legata a ‘NEXT GEN’. Il nostro cartellone non è solo intrattenimento, è un veicolo di valori, inclusione e memoria civile. La cultura e lo sport, celebrato nel ‘Gran Galà dello Sport’ del 27 Dicembre, sono pilastri fondamentali per la crescita della nostra comunità. Il Pala Dean Martin e le nostre piazze diventano palcoscenici di eccellenza, dimostrando che l’Amministrazione è sempre al fianco dei talenti e delle iniziative che fanno bene al cuore della città”.

IL PROGRAMMA

MONTESILVANO – CHRISTMAS EDITION

5 Dicembre ore 16.30 – Pala Dean Martin – Sala dei Parchi – L’Università della LiberEtà di Montesilvano e Auser Montesilvano presentano “IL TEATRINO DI LARA” con tre spettacoli per bambini.

6 Dicembre ore 16.00 – Arena dei Fiori

Inaugurazione Pista di Pattinaggio – Taglio del nastro

(Animazione, spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio, spettacolo pirotecnico, Babbo Natale che distribuisce caramelle e buoni sconto).

8 Dicembre, dalle ore 16.00 – Festa di Accensione dell’Albero

viale Abruzzo/piazza Escrivà

Dalle Ore16.00 – Processione dalla Chiesa San Giovanni Apostolo e Evangelista di viale Europa e arrivo in piazza Escrivà con momneto di preghiera con don Emilio Lonzi.

Prodeguirà Animazione, Babbo Natale che distribuisce doni, dalle ore 17.00 la performance del Coro “The Original Newport Gospel Singers OdV- EtS – direzione di Mariagrazia Palusci

Ore 18.00 – Accensione dell’albero in piazza Escrivà.

12 Dicembre – Pala Dean Martin c/o Sala del Mare

“Un’Orchestra per amica”: Concerto di Natale dell’associazione “La Casa di Cristina” e dell’ Ensemble Baccano.

Ore 17.30: Inaugurazione Mostra d’Arte con elaborati del corso a cura di Anna Maria Ragni.

Ore 18.30: Concerto con musiche di Bizet, Mozart, Capanna e altri.

13 Dicembre – a partire dalle ore 16.00 in Corso Umberto I –

“Natale in Corso…”Animazione con trampolieri, giocolieri, teatro burattini, Babbo Natale e il Grinch, spettacoli itineranti come la farfalla luminosa, il mimo, l’equilibrista e molti altri.

Intrattenimento musicale con la Tribù di Farindola.

13 Dicembre – Dalle ore 16.00 – Sala Di Giacomo C/o Palazzo Baldoni – “Parole di Pace”: Reading di poesie e testi sulla Pace e distribuzione della luce della Pace da Betlemme. Primo evento della Rete del Patto per la Lettura.

17 – 18 -19 -27 Dicembre “METTICI IL CUORE 8” a cura dell’associazione Amare Montesilvano. Laboratori creativi per Bambini e Tombolata finale (27 dicembre) di beneficenza.

18 Dicembre Ore 19.00 – Concerto della Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano: “Il Natale che non aspetti”.

19 Dicembre Ore 16.00 – Sala dei Parchi al Pala Dean Martin – Università della Terza Età presenta lo spettacolo “L’avventura di un povero cristiano”.

20 Dicembre Ore 17.00 – Pala Dean Martin:

Inaugurazione della Mostra di Presepi a cura del gruppo “Gli Amici del presepe”. La mostra sarà visitabile fino all’ 8 gennaio 2026.

20 Dicembre ore 20.30 – Pala Dean Martin: La prima edizione do “TU SI QUE NATALES”. Ospite speciale, dal Polo Nord Babbo Natale e Claretta, direttamente dalla trasmissione “Avanti un Altro”.

21 Dicembre dalle ore 16 alle 19.00 – Sala dei Parchi -Pala Dean Martin

“Il ragnetto di Natale”: Laboratori per bambini e adulti a cura dell’associazione Gioia.

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 laboratorio per bambini

Dalle ore 17.30 alle 19.00 laboratorio per adulti

21 Dicembre ore 21.00 – Pala Dean Martin

La Compagnia teatrale Il Canovaccio presenta “L’Arte della Commedia di Eduardo De Filippo”.

22 Dicembre ore 21.00 Gran Galà di Natale

Giò Di Tonno e l’Orchestra Dean Martin diretta dal Maestro Antonella De Angelis

23 Dicembre – ore 21.00 – Pala Dean Martin

“NEXT GEN” – Christmas Edition, è un format innovativo, giovane e travolgente: un villaggio natalizio pomeridiano che culmina in un concerto spettacolo serale, firmato dalla nuova generazione di artisti emergenti.

Dalle ore 16 alle 20: Kids Village al Pala Dean Martin con ingresso libero dove ci sarà intrattenimento, animazione e laboratori creativi natalizi dedicati ai bambini.

Dalle ore 21 prende il via il concerto spettacolo sempre al Pala Dean Martin con ingresso libero, in cui si esibiranno 12 artisti emergenti della Next Gen di età compresa tra i 9 e i 35 anni. Ognuno canterà un brano di Natale e un inedito.

Il MNG Christmas Edition però, è anche beneficenza. Un unico grande coro ha dato vita ad un brano distribuito da Warner Music e che sarà pubblicato l’8 dicembre su tutte le piattaforme digitali accompagnato da un videoclip e da 1000 copie fisiche. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza al reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara. Montesilvano diventa così palcoscenico di valori, dove la musica diventa veicolo di solidarietà, inclusione e memoria civile. Un disco prodotto da Tom Beaver, eseguito da Giò Di Tonno e dal coro di voci della città di Montesilvano. Sarà presente uno Stand al Pala Dean Martin per tutta la durata degli eventi.

27 Dicembre ore 21.00 – Pala Dean Martin

“Il Gran Galà dello Sport”: ospite speciale della serata Liuk3

Il comune di Montesilvano premia i talenti sportivi cittadini che hanno ottenuto riconoscimenti importanti nel corso dell’anno. Una serata di sport, intrattenimento e musica con la partecipazione straordinaria di Ciuffo, la simpatica mascotte del Pescara Calcio.

28 Dicembre ore 21.00 – Pala Dean Martin

Spettacolo “ Parenti Serpenti” a cura degli Amici della Ribalta.

3 Gennaio 2026 ore 21.00 – Pala Dean Martin

Concerto del Nuovo Anno: L’Orchestra Duchi d’Acquaviva di Atri sarà il tappeto musicale di meravigliosi balli portati in scena dagli studenti del MiBe e dal corpo di ballo ottocentesco dell’Imperiale ASD di Pescara diretto dal Maestro Daniel La Penna. Nella serata anche le pattinatrici della scuola dell’Assessore Alice Amicone. Il

Concerto, tenuto dall’ orchestra Duchi d’Acquaviva di Atri, sarà arricchito dalla presenza di due giovani e talentuosi emergenti solisti: soprano e tenore. Direzione artistica a cura di Gianni Scannella.

6 Gennaio 2026 a partire dalle ore 16.00 – Pala Dean Martin

“La Befana dei Bambini” un pomeriggio di allegria con animazione, giochi e merenda targati Moloco Animazione.

Ore 16.30: Spettacolo “Disneyamo” a cura di Fun for Family

Ore 18.00 Arriva la Befana!

8 Gennaio ore 21.00 – Pala Dean Martin

Weiner Concert Verein – direttore Patrick De Ritis

Biglietti su ciaotickets al costo di 10 euro (+ 1 euro prevendita)