NATALE A MONTORIO AL VOMANO: AL VIA I PRIMI APPUNTAMENTI

MONTORIO AL VOMANO – Prendono il via i primi appuntamenti del Santo Natale 2025–2026, con un programma che condurrà Montorio in un periodo di festa autentico e partecipato.
Si parte domenica 7 dicembre con la Fiera di Natale, che dalle 8 alle 20 animerà il centro storico con stand, prodotti tipici e artigianato locale.
La manifestazione, a cura di ANVA – Confesercenti – Confcommercio – FIVA, aprirà ufficialmente le celebrazioni natalizie.
Molto attesa è anche l’apertura, sempre domenica alle 19.00, del nuovo Presepe Artistico nel Chiostro degli Zoccolanti, realizzato dall’Associazione Nuovo Chiostro E.T.S.: un percorso suggestivo che unisce arte, devozione e valorizzazione del patrimonio locale.
Alle ore 21:00, la serata si chiude con “La Buona Novella – Canzoni di Natale di Fabrizio De André” al Cineteatro Comunale T. Valerii, dove un emozionante viaggio musicale unirà il fascino delle melodie natalizie all’intensità poetica di De André, offrendo al pubblico un momento di grande suggestione artistica.
Lunedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, Montorio si ritroverà in piazza per uno degli eventi più attesi: l’accensione del grande albero di Natale, un momento carico di atmosfera, musica e con la partecipazione di famiglie e bambini.
Per i più piccoli, il Natale si apre con le prime iniziative dedicate alle famiglie, tra animazioni e spettacoli pensati per regalare momenti di magia e condivisione.
“Invitiamo tutti i cittadini – sottolinea il sindaco Fabio Altitonante – a partecipare ai primi appuntamenti del nostro Natale, frutto di un lavoro attento e del contributo di tante realtà del territorio”.
Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali del Comune.
