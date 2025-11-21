NATALE A PESCARA: DOMANI L’ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

PESCARA – “Saranno accese domani pomeriggio le luminarie di Natale che il Comune ha fatto installare in città, non solo lungo le strade del centro e del centro storico, ma anche nelle piazze, fino ad arrivare nelle zone periferiche, mentre 8 dicembre sarà acceso l’albero Natale in piazza Salotto”.

L’assessore al Commercio e alla Promozione turistica Zaira Zamparelli, annunciandolo in una nota, dà appuntamento a tutti per domani pomeriggio, alle ore 17:30, quando saranno accese tutte le luci, in contemporanea: il “via” scatterà all’incrocio tra corso Umberto e via Cesare Battisti.

“L’anno scorso ho scelto il tema delle stelle, che accomunava tutte le decorazioni, mentre quest’anno ho scelto il tema delle sfere luminose”, dice Zamparelli facendo notare un elemento importante legato alla data e cioè che “l’accensione è stata anticipata rispetto all’anno scorso di una settimana, per rendere le strade più attrattive, accendere l’atmosfera natalizia e favorire il passeggio e lo shopping nei negozi della città. Dal 2019 l’intervento delle luminarie è totalmente a carico del Comune, contrariamente al passato, quando c’era una contribuzione anche delle attività commerciali. Oltre alle strade, abbiamo illuminato diversi alberi, con le decorazioni che si accenderanno domani, in più punti della città, e ci saranno alcune installazioni, come quella in piazza Muzii e piazza Alessandrini, l’albero in piazza Garibaldi e in via Pepe”, da scoprire domani.

“L’accensione delle luminarie si concluderà con un appuntamento molto suggestivo, e cioè l’accensione dell’albero di Natale in piazza della Rinascita, che contraddistingue le feste di fine anno a Pescara, come è sempre avvenuto: è prevista per l’8 dicembre, come da tradizione”, conclude Zamparelli.

L’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese ricorda che “l’8 dicembre l’accensione sarà accompagnata da uno spettacolo suggestivo e a carattere internazionale. Un appuntamento che negli ultimi anni ha raccolto migliaia e migliaia di presenze, un vero e proprio evento che ormai fa parte della tradizione natalizia della nostra città”.