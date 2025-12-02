NATALE A PESCOSANSONESCO: LA MAGIA DELL’UNCINETTO

2 Dicembre 2025 16:18

Pescara - AbruzzoWeb Turismo

PESCOSANSONESCO – A Pescosansonesco (Pescara), domenica 7 dicembre, arriva “La Magia dell’Uncinetto”.





Nel corso della giornata ci sarà l’accensione dell’albero di Natale realizzato all’uncinetto e verranno aperti i mercatini allestiti in piazza San Nunzio Sulprizio. I dettagli nella locandina.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. NATALE A PESCOSANSONESCO: LA MAGIA DELL’UNCINETTO
    PESCOSANSONESCO - A Pescosansonesco (Pescara), domenica 7 dicembre, arriva "La Magia dell'Uncinetto". Nel corso della giornata ci sarà l'accension...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: