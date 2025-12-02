NATALE A PESCOSANSONESCO: LA MAGIA DELL’UNCINETTO

PESCOSANSONESCO – A Pescosansonesco (Pescara), domenica 7 dicembre, arriva “La Magia dell’Uncinetto”.
Nel corso della giornata ci sarà l’accensione dell’albero di Natale realizzato all’uncinetto e verranno aperti i mercatini allestiti in piazza San Nunzio Sulprizio. I dettagli nella locandina.
