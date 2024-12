NATALE A PINETO: CONCERTI, SPETTACOLI, PISTA SU GHIACCIO, PRESEPE VIVENTE, IL PROGRAMMA

PINETO – Con l’accensione dell’albero di Natale, all’incrocio tra Via Milano e Via D’Annunzio, l’8 dicembre 2024 alle 18,30 accompagnati dalla musica live, si entrerà ufficialmente nel vivo del ricco cartellone di eventi natalizi di Pineto (Teramo).

Si tratta di un albero caratterizzato da una struttura metallica con led luminosi alto 13 metri, una assoluta novità per la città, nonché un elemento attrattivo per turisti e residenti che fino all’Epifania potranno godere della sua bellezza e del suo fascino.

Il cartellone, presentato stamattina (4 dicembre 2024) in conferenza stampa è caratterizzato da oltre 20 appuntamenti di vario genere dislocati in tutto il territorio, dal centro alle chiese delle frazioni e dei quartieri.

Non mancheranno i concerti di Natale e di Capodanno, il presepe vivente, ma anche appuntamenti con il teatro, il Gospel, le mostre, l’attesa pista su ghiaccio (dal 30 novembre al 12 gennaio in via Milano) e l’attigua Casa di Babbo Natale (dal 15 dicembre al 6 gennaio).

A presentare il programma, tra gli altri, il sindaco Alberto Dell’Orletta, l’assessora alla Cultura Jessica Martella e il consigliere delegato agli eventi Pierpaolo Cantoro. Presenti in sala, tra gli altri, l’assessore Giuseppe Cantoro, il consigliere Fabio Pavone alcuni studenti dell’IC Giovanni XXIII, la dirigente Sabrina Del Gaone e alcuni docenti.

Il programma nel dettaglio prevede per il 14 dicembre alle 21 nella Chiesa Santa Marina a Borgo Santa Maria il Concerto “Music Generation Pop Chorus”. Il 20 dicembre nella Chiesa di San Giovanni XXIII a Scerne alle 21 ci sarà il concerto “Piceno Pop Chorus”.

Il giorno successivo è in programma una tombolata di Natale nei locali di ScerneLab alle 20,30.

Il 22 grazie all’associazione Villardente nel Cuore dalle 15 nell’omonimo quartiere ci sarà l’arrivo di Babbo Natale con gli elfi e laboratori per bambini e alle 17 si potrà assistere al presepe vivente con la sfilata dei figuranti.

La vigilia di Natale nel cuore di Pineto ci sarà l’iniziativa “Christmas in The Street”. Dalle 21, con l’isola pedonale su Via D’Annunzio, la città sarà animata con Dj e musicisti, aperta anche la pista di pattinaggio su ghiaccio “Pineto on ice”.

Il 26 dicembre alle 18 il Teatro Polifunzionale ospiterà il primo appuntamento della stagione di Prosa con lo spettacolo “M’Accompagno da me” di e con Michele La Ginestra e la regia di Roberto Ciufoli (a pagamento).

Il 27 dicembre alle 20,30 nella Chiesa San Francesco nel quartiere dei Poeti ci sarà il concerto “Contemporary vocal ensamble” di Angelo Valori con “A Christmas tale”.

Il giorno successivo alle 21 la Chiesa di Santa Maria a Borgo Santa Maria ospiterà il concerto del Quartetto d’Archi dell’Orchestra Duchi D’Acquaviva.

Il 31 dalle 22 si aspetterà l’arrivo del nuovo anno con l’iniziativa “Capodanno in piazza” con Dj Remo Mariani e la Voce di Luca Calvarese.

Il 2 gennaio farà tappa a Pineto, nel Teatro Polifunzionale alle 21, il 32° Festival Diffuso di Musica e Teatro con l'”Ukrainian Radio Sympony Orchestra” di Kyev, realtà con 85 anni di attività. Il concerto sarà diretto da Volodymyr Sheiko.

Il 3 gennaio alle 21 nella Chiesa di Sant’Agnese ci sarà il concerto gospel “The Gospel Voice Family” dall’USA.

Il 4 gennaio nell’Auditorium di Mutignano alle 21,30 ci sarà un concerto Omaggio a Puccini con Federica Di Rocco e Massimo Caporale, la stessa sera alle 21 nel Teatro Polifunzionale ci sarà anche lo spettacolo (a pagamento) “N’uperazione a la banche e une all’uspidale” con I Sestini per la rassegna teatrale dialettale.

Il 5 gennaio alle 21 nel Polifunzionale sarà proposto il Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica Duchi D’Acquaviva e la direzione di Nataliya Gonchak.

Il 6 gennaio alle 15,30 nel Bocciodromo del quartiere dei fiori ci sarà una tombolata dell’epifania a cura dell’ADS Bocciofila pinetese.

Il cartellone terminerà il 12 gennaio quando nel centro di Pineto, dalle 8 alle 21, ci sarà la 18esima edizione della Fiera di Sant’Agnese. Prevista l’iniziativa “Dopofiera in Villa Filiani: la terra del Cerrano incontra la Val Fino con degustazioni e poesie”.

A Pineto le iniziative natalizie sono però già iniziate il primo dicembre con “Accendiamo il Natale a Mutignano”.

Grazie alla locale Pro Loco, infatti, il borgo antico è stato riacceso dopo una fase di interruzione dovuta al Covid. Quest’anno, inoltre, l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare il corso del borgo con una poesia di Aniello Polsi, nato il 9 gennaio del 1905 a Mutignano e scomparso nel 1983. Una figura indimenticabile per il suo talento e la sua sensibilità: è stato un poeta e musicista, autore tra i più significativi della canzone folkloristica abruzzese. L’illuminazione è permanente, un investimento che l’amministrazione ha deciso di fare come inizio per un lungo percorso alla valorizzazione del borgo antico.

Non mancherà il 6 dicembre alle 20,30 nel polifunzionale, l’ormai tradizionale cerimonia del Pino d’Oro, durante la quale sarà conferita l’onorificenza cittadina a un pinetese che si è distinto nel lavoro, nella cultura, nel sociale o nello sport.

Il 7 dicembre inoltre per la rassegna teatrale dialettale Pineto in Scena, (a pagamento) ci sarà lo spettacolo “Chi ti pozza n’ome accide” con “E compagnia bella” (Teatro Polifunzionale ore 21). Dall’8 dicembre al 6 gennaio, inoltre, a Villa Filiani ci sarà l’esposizione dei presepi a cura degli “Amici del presepio”.

“Il calendario natalizio – dichiarano Martella e Cantoro – è stato pensato per abbracciare tutto il territorio, ci saranno importanti appuntamenti musicali nelle chiese delle frazioni e dei quartieri. La chiesa è, infatti, un teatro naturale perfetto per accogliere questo genere di appuntamenti musicali. Avremo concerti di grande qualità come ad esempio quello proposto dall’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina, ma anche il Gospel, i concerti di Natale e Capodanno. Tante le occasioni di divertimento all’aperto come il ‘Christmas in the street’ e ‘Capodanno in piazza’. Ci sono appuntamenti con teatro, sia dialettale che della stagione di prosa, momenti aggregativi come la tombolata e molto altro. Ovviamente non poteva manche la casa di Babbo Natale per i più piccoli e la pista di pattinaggio su ghiaccio. Quest’anno a rendere tutto ancora più suggestivo sono le luminarie a Mutignano e il grande albero a Pineto centro, per il quale ringraziamo tre sponsor che lo hanno acquistato e donato alla comunità: Abba Immobiliare, Cesarini srl e Pineco. Ringraziamo anche i titolari del Gran Café de Paris per aver offerto la musica che ne accompagnerà l’accensione l’8 dicembre. Grazie ancora a tutti coloro che hanno lavorato per le varie iniziative che ci regaleranno delle festività uniche e piacevoli. A tutti i nostri migliori auguri”.

“La nostra amministrazione – aggiunge il sindaco Dell’Orletta – ha voluto ci fosse un cartellone di assoluta qualità, vario, completo e che includesse appuntamenti anche nelle frazioni e nei quartieri. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per renderlo realtà, dall’assessora Martella al consigliere Cantoro, agli uffici dell’ente, ma grazie anche alle associazioni per l’impegno, alle attività che hanno sponsorizzato alcune iniziative per la loro generosità e a tutte le persone che a vario titolo renderanno queste festività indimenticabili. Anche da parte mia a tutti i cittadini, residenti e turisti, gli auguri più sinceri di un sereno Natale e di un felice nuovo anno”.