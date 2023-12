NATALE A PINETO: IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

PINETO – Con l’accensione delle luminarie natalizie, l’apertura della pista di ghiaccio a cura di Summersmile nel centro della città, alle 15, e l’inaugurazione della mostra dei presepi a Villa Filiani, alle 18, prenderà il via domani, 8 dicembre 2023, il ricco cartellone di eventi di Natale a Pineto (Teramo).

La mostra dei presepi, organizzata dall’Associazione Amici dei presepi e dall’Associazione Pinetese Commercianti, sarà visitabile a ingresso libero fino al 6 gennaio 2024 dalle 15 alle 19 nei giorni feriali e dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 nei festivi.

Nel mentre tante le iniziative in programma: doppio appuntamento per Angelo Valori e la Medit Orchestra sul palco del nel Teatro Polifunzionale il 9 e il 10 dicembre alle 21,15 rispettivamente con “Movies & Strings” e “A Merry Funk Christimas”. Dalle 18 del 10 dicembre, fino al 6 gennaio, Villa Filiani ospiterà “Babbo Natale nel bosco incantato” a cura dell’Associazione Le Vie dell’Arte, aperta dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 19,30. Tutte le iniziative in cartellone sono patrocinate dal Comune di Pineto.

Tante le iniziative in programma nel Teatro Polifunzionale: il 13 dicembre alle 15 la struttura ospiterà, a pagamento, il saggio della scuola “Il regno delle Fiabe” di Silvi. Il 15, alle 21,15 per la rassegna di teatro dialettale ci sarà lo spettacolo “Na mamme preziose” con la compagnia Li Sciarparite di teatro e… a cura della Pro Loco di Pineto. Il 17 dicembre alle 9 il Nido d’Infanzia Pollicino metterà in scena uno spettacolo e alle 17 ci sarà uno show a cura di Make Music e Music Art. Il 19 alle 20 anche l’Associazione Lotus Gym proporrà un saggio. Il 21 dicembre alle 20,30 protagonisti saranno gli allievi della scuola di danza Il Cigno con il loro spettacolo e il 23 dicembre alle 9 ci sarà il saggio della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. Alle 21 della stessa giornata è in programma, nella Chiesa di San Silvestro a Mutignano un recital di pianoforte di Maria Gabriella Castiglione. Il 31 dicembre dalle 21 si attenderà il nuovo anno con Musica in Centro a cura dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani. Festa anche nel centro anziani Fiordaliso con una iniziativa a partire dalle 20. Il 6 gennaio tornerà l’atteso “E se tornassero le befane” alle 16 nel Giardino di Villa Filiani e il 14 il cartellone si concluderà con la tradizionale Fiera di Sant’Agnese, dalle 9 alle 22 nel centro di Pineto.

Il Commissario prefettizio del Comune di Pineto, il viceprefetto Roberta Di Silvestro, augura a tutti buone feste e un sereno Natale: “che possa essere ricco di pace, speranza e prosperità per tutti”.

La pista di ghiaccio sarà aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 22,30. Aperto anche il museo etnomusicologico i mercoledì dalle 8,30 alle 11,30 e i giovedì dalle 15,30 alle 17,30. In programma anche visite guidate alla Torre di Cerrano l’8, il 10, il 17, il 24 e il 31 dicembre e il 7 gennaio dalle 11 alle 13,30. Per informazioni 085.9491745 o [email protected].