NATALE A PREZZA: ARRIVA IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE

PREZZA – Arriva a Prezza (L’Aquila) “Il Circo delle Meraviglie”.
“Il Natale è alle porte e l’amministrazione comunale è lieta di annunciare un appuntamento straordinario pensato per regalare a bambini, famiglie e a tutta la cittadinanza un momento di festa, stupore e gioia condivisa”, si legge in una nota.
Domenica 14 dicembre, al centro sportivo “Nestore Di Pillo” – Piscina comunale di Prezza, farà tappa per la prima volta in Abruzzo “Il Circo Gonfiabile delle Meraviglie”, l’unico circo gonfiabile al mondo: una struttura completamente riscaldata, colorata e magica, dove artisti e performers daranno vita a spettacoli unici nel loro genere. L’iniziativa è organizzata da BellaVita Eventi.
Sono previsti due spettacoli:
1° spettacolo: ore 16.30
2° spettacolo: ore 18.00
Ingresso: 5 euro – posti limitati.
Il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera natalizia speciale e vivere un’esperienza adatta a tutte le età con:
Clown comico (gag e balloon art)
Illusionismo e magia (close-up e palco)
Equilibrismo (rola-bola, filo, sfera)
Giocoleria (palline, clave, diablo, piatti)
Bolle di sapone giganti
Trampolieri di benvenuto
Musical in stile Disney
Burattini
Mascotte e baby dance
Laboratorio di circo con prove guidate
LED & Glow show
Acrobatica aerea (se consentita)
Spettacolo col fuoco* all’aperto (previo permesso)
Trucco bimbi / face painting
Il circo dispone di struttura riscaldata, posti a sedere, accessi controllati e personale qualificato, per garantire un evento sicuro e piacevole per tutti.
Il sindaco Marianna Scoccia invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi: “Vogliamo che tutti possano trascorrere un momento di magia e serenità. Il Circo delle Meraviglie sarà un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito del Natale, con il sorriso dei bambini al centro di tutto. Vi aspettiamo!”.
- NATALE A PREZZA: ARRIVA IL CIRCO DELLE MERAVIGLIEPREZZA - Arriva a Prezza (L'Aquila) "Il Circo delle Meraviglie". "Il Natale è alle porte e l'amministrazione comunale è lieta di annunciare un ap...