NATALE A PREZZA: ARRIVA IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE

PREZZA – Arriva a Prezza (L’Aquila) “Il Circo delle Meraviglie”.

“Il Natale è alle porte e l’amministrazione comunale è lieta di annunciare un appuntamento straordinario pensato per regalare a bambini, famiglie e a tutta la cittadinanza un momento di festa, stupore e gioia condivisa”, si legge in una nota.

Domenica 14 dicembre, al centro sportivo “Nestore Di Pillo” – Piscina comunale di Prezza, farà tappa per la prima volta in Abruzzo “Il Circo Gonfiabile delle Meraviglie”, l’unico circo gonfiabile al mondo: una struttura completamente riscaldata, colorata e magica, dove artisti e performers daranno vita a spettacoli unici nel loro genere. L’iniziativa è organizzata da BellaVita Eventi.

Sono previsti due spettacoli:

1° spettacolo: ore 16.30

2° spettacolo: ore 18.00

Ingresso: 5 euro – posti limitati.

Il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera natalizia speciale e vivere un’esperienza adatta a tutte le età con:

Clown comico (gag e balloon art)

Illusionismo e magia (close-up e palco)

Equilibrismo (rola-bola, filo, sfera)

Giocoleria (palline, clave, diablo, piatti)

Bolle di sapone giganti

Trampolieri di benvenuto

Musical in stile Disney

Burattini

Mascotte e baby dance

Laboratorio di circo con prove guidate

LED & Glow show

Acrobatica aerea (se consentita)

Spettacolo col fuoco* all’aperto (previo permesso)

Trucco bimbi / face painting

Il circo dispone di struttura riscaldata, posti a sedere, accessi controllati e personale qualificato, per garantire un evento sicuro e piacevole per tutti.

Il sindaco Marianna Scoccia invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi: “Vogliamo che tutti possano trascorrere un momento di magia e serenità. Il Circo delle Meraviglie sarà un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito del Natale, con il sorriso dei bambini al centro di tutto. Vi aspettiamo!”.