NATALE A ROSETO: UN MESE DI EVENTI TRA DIVERTIMENTO, CULTURA E TRADIZIONI

ROSAETO DEGLI ABRUZZI – Un calendario degli eventi ricco, variegato, che animerà centro cittadino e frazioni di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e frutto della collaborazione tra Comune, associazioni, cittadini e Istituzioni locali.

Il Cartellone degli eventi natalizi di Roseto degli Abruzzi è stato presentato questa mattina in conferenza stampa nella Sala Consiliare di Palazzo di Città.

A rendicontare sul programma, che prenderà il via il prossimo 2 dicembre per concludersi il 10 gennaio, sono stati il sindaco Mario Nugnes, l’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, l’assessore alla Cultura Francesco Luciani, il consigliere comunale Vincenzo Addazii, la consigliera comunale Lorena Mastrilli e la consigliera comunale Toriella Iezzi.

Il Cartellone è caratterizzato da alcune riconferme e da importanti novità ma, soprattutto, andrà a coinvolgere diversi ambiti: cultura, sport, intrattenimento, musica, tradizioni con una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie. (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO)

Tra gli eventi in programma spiccano: la Mostra Artistica “Il Bello Resta”, dedicata a Flavia Di Bonaventura e che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre alla Villa Comunale; l’Esposizione di Pasquale Testa che si svolgerà dall’8 al 10 dicembre e dal 15 al 29 dicembre in piazza Dante; la cerimonia di accensione del Natale che si terrà l’8 dicembre in piazza della Repubblica e in piazza della Liberta; il Primo Concerto Azzurro di Natale che vedrà la Banda Nazionale della Guardia di Finanza esibirsi il 20 dicembre nella chiesa dell’Annunziata di Montepagano; il Tour di Babbo Natale del 22 dicembre; il Concerto di Capodanno a cura del Maestro Daniele Falasca che si terrà il 1° gennaio a Villa Paris; “La Befana regala ai bimbi…” che animerà piazza della Repubblica il 6 gennaio assieme all’esibizione de “Le Ombre”. Poi ancora, tante presentazioni di libri, il presepe artistico alla Villa Comunale e l’evento “Boire Chic Christmas” in centro città il 22 dicembre.

Non mancheranno, ovviamente, le attrazioni fisse sul territorio come la riconfermata Pista di Pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Repubblica; l’Albero di Natale illuminato in piazza della Libertà dove saranno installati anche il Luna Park e il “Christmas Village”. Inoltre, torna il tradizionale appuntamento con le tombolate nelle frazioni e con gli eventi organizzati dai comitati locali.

Tutte le informazioni, i dettagli e il calendario completo sono a disposizione su www.visitroseto.it

“Con questo calendario la città di Roseto si pone un obiettivo importante che punta ad attirare, anche in inverno, il turismo di vicinato – ha detto il Sindaco Mario Nugnes – Una giusta aspirazione che una città come la nostra deve avere. I grandi risultati si raggiungono solo grazie al lavoro di squadra e ancora una volta siamo riusciti a coordinare, grazie al lavoro degli Assessori e dei Consiglieri, tutte le belle iniziative che il nostro territorio riesce ad esprimere. Si tratta di un programma ricco di eventi, di cultura e di appuntamenti istituzionali che è stato realizzato anche grazie al sostegno del Bim con cui abbiamo instaurato una proficua collaborazione. Sono certo, quindi, che gli eventi natalizi di Roseto degli Abruzzi diventeranno un punto di riferimento e riusciranno ad attirare i cittadini di tutta la costa Teramana”.

“Sono pienamente soddisfatta per aver realizzato un calendario dedicato a tutti: giovani, famiglie e bambini – ha aggiunto l’Assessore D’Elpidio – Mi piace rimarcare che quest’anno assisteremo all’accensione del grande albero di Natale che sarà allestito anche grazie al contributo dei privati. Poi, tra le novità, voglio segnalare il Luna Park e l’organizzazione di eventi che andranno a rendere vivo e attrattivo il centro cittadino per cercare di sostenere anche le attività commerciali”.

L’Assessore Francesco Luciani ha rimarcato la soddisfazione per l’impulso arrivato dalle associazioni e dai cittadini e per gli importanti eventi culturali presenti nel cartellone. “Su tutti – ha detto – la Mostra de “Il Bello Resta” anche perché con essa andremo a rianimare la Villa Comunale che merita di essere restituita alla collettività. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, soprattutto Bruno Cerasi e Tavolo delle Politiche Giovanili, e la famiglia Di Bonaventura per la sensibilità dimostrata rispetto alla necessità di ricordare Flavia attraverso la cultura. Sono felice nel vedere in calendario anche la mostra di Pasquale Testa e le presentazioni di libri che si svolgeranno in Sala Consiliare e a Palazzo del mare”.

Il Consigliere Vincenzo Addazii ha sottolineato il grande lavoro “che ha permesso di organizzare importanti eventi che animeranno il nostro territorio per un mese. Sono felice per la riconferma delle tombolate e mi piace sottolineare come le frazioni siano state molto propositive nella realizzazione degli eventi”.

“Si tratta di momenti fondamentale che permetteranno alla città di alzare l’asticella dell’interesse e della qualità – ha aggiunto la Consigliera Lorena Mastrilli – Roseto è un territorio enorme e per essere presenti in modo efficace serve una relazione costante con i cittadini come sta facendo il Consigliere Addazii. Voglio rimarcare la bella iniziativa organizzata a Santa Petronilla “Aspettando il Natale” con ospite Stellina, nata dallo spirito di comunità. Un esempio virtuoso che devono seguire anche gli altri quartieri perché eventi come questi riportano al centro le relazioni umane tipiche del Natale”.

“A nome di tutto il Gruppo di Fare per Roseto voglio esprimere il mio apprezzamento per un programma caratterizzato da importanti momenti culturali che si uniscono alla solennità e allo spirito di comunità. Ringrazio gli Assessori D’Elpidio e Luciani per il grande lavoro fatto e il Consigliere Addazii per aver stimolato i Consigli di Quartiere. In una società come quella odierna, sempre in corsa e per certi versi superficiale, questo calendario riporta al centro l’umanità”.