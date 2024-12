NATALE A SPOLTORE: GLI APPUNTAMENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’

SPOLTORE – Inizieranno il 7 dicembre, alle 18.30, con l’accensione di un primo Albero di Natale a santa Teresa, le iniziative nel Calendario delle festività a Spoltore (Pescara).

In programma ci sono cori, mostre, rappresentazioni, letture animate e il Galà di Musica e Solidarietà in favore di Agbe e Il Risveglio di Manuela, il 13 dicembre in una sala cinematografica del Multiplex Arca.

Dall’8 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025, nel centro storico sarà possibile apprezzare l’esposizione “Spoltore in Presepe” a cura della Pro Loco Terra dei 5 Borghi, mentre una seconda mostra (“Il Presepe Racconta), a cura dell’Associazione Artistica e Culturale Santa Teresa, sarà 22 Dicembre al 6 Gennaio in via Vomano.

“Desidero ringraziare di cuore” ha detto l’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico “tutti coloro che si sono impegnati e si impegneranno a rendere prezioso questo Natale: tutti i componenti dei Cori, le persone che animano le Associazioni, le Proloco, le Parrocchie e i vari gruppi parrocchiali, gli Scout, le Scuole, gli iscritti dei Centri sociali, a quanti sono magia animativa di legami umani, a tutti voi rivolgo il mio augurio di Buon Natale più sentito. Perché il Natale è momento di gioia, di riconciliazione, di dono, e questo Natale soprattutto possa essere davvero pensiero a chi vive condizioni umane di solitudine, guerra emotiva e materiale. Natale possa essere Comunità e Comunione nella festa, uniti per la Pace e la Solidarietà”.

“La sinergia tra associazioni, Pro loco e amministrazione ha reso possibile realizzare un programma di qualità, rivolto a un pubblico di ogni età” prosegue il sindaco chiara Trulli. “Quest’anno abbiamo impreziosito il cartellone con l’appuntamento all’Arca, che sarà dedicato alla solidarietà e alla musica del Coro Polyphonia. E’ per noi un grande regalo che abbiamo voluto dare alla cittadinanza in occasione di queste feste”.

Altri alberi di Natale si accenderanno l’8 Dicembre (ore 17.00 Villa Santa Maria, ore 18.00 Cavaticchi, ore 19.30 Caprara) e il 13 Dicembre (ore 17.00 santa Lucia). In tutte le occasioni si intoneranno Canti di Natale con il Coro Polifonico di Spoltore, diretto da Mariella Tassone, che sarà poi protagonista, assieme al Coro Polifonico di Pescara del Maestro Nicola Russo, della Rassegna di musica natalizia in programma nella Chiesa di San Panfilo l’8 Dicembre alle 21.00.

Ma gli appuntamenti continueranno fino al 6 Gennaio, con l’arrivo dei Magi e della Befana nel capoluogo.

PROGRAMMA COMPLETO___________

7 Dicembre 2024

Accensione degli Alberi di Natale, ore 18.30 Santa Teresa: si intoneranno Canti di Natale con il Coro Polifonico di Spoltore.

8 Dicembre 2024

Piazza D’Albenzio. Casetta di Babbo Natale a cura della Pro Loco Terra dei 5 Borghi con laboratori creativi per bambini dalle 17.00 alle 19.00.

Accensione degli Alberi di Natale, ore 17.00 Villa Santa Maria, ore 18.00 Cavaticchi, ore 19.30 Caprara: si intoneranno Canti di Natale con il Coro Polifonico di Spoltore.

Chiesa di San Panfilo, ore 21.00: Rassegna Cori, musica natalizia a cura del Coro Polifonico di Spoltore e del Coro Polifonico di Pescara. M° Mariella Tassone e M° Nicola Russo.

13 Dicembre 2024

Strenne d’Arte nei locali in Piazza D’Albenzio, associazione I Colori del Territorio. A cura di Maria Jenie Rossi. Vernissage alle ore 17.00 (la mostra resterà aperta fino al 5 Dicembre 2024)

Ore 21 Galà di Musica e Solidarietà al Multiplex Arca con il Coro Polyphonia. M° Gianni Golini

Accensione degli Alberi di Natale, ore 17.00 santa Lucia: si intoneranno Canti di Natale con il Coro Polifonico di Spoltore.

14 Dicembre 2024, ore 18.30

Concerto di Natale del Coro Argento Vivo, chiesa san Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore. M° Filippo Piselli.

15 Dicembre 2024

Biblioteca Comunale, Letture animate e laboratori creativi dalle 16.00 alle 19.00 a cura della Pro Loco.

22 Dicembre 2024

Novena di Natale itinerante nel Centro Storico di Spoltore a cura di I Colori del Territorio, con partenza da Piazza D’Albenzio dalle ore 17.30.

Coro Orchestra 12 Note nella Chiesa di Santa Teresa con brani dai film d’animazione Disney, ore 21.00. M° Manuela Martinelli.

6 Gennaio 2025

Premiazione Concorso Presepi, ore 17.30.

Sacra Rappresentazione itinerante La visita dei Magi con la regia di Roberto Di Giulio e la partecipazione dei componenti i gruppi ecclesiali della Parrocchia San Panfilo V. Partenza ore 18.00 Piazza Di Marzio.

A seguire animazione aspettando la Befana, a cura della Pro Loco in Piazza D’Albenzio.

Mago e tombole animate, zucchero filato, spettacoli per famiglie e bambini:

27 Dicembre 2024 Spoltore C.U. Spazio Sociale ore 18:00;

28 Dicembre 2024 ore 18:00 Santa Teresa, presso la scuola Tiziana Fagnani;

30 Dicembre 2024 scuola Villa Raspa, ore 18:30;

2 Gennaio 2025 Villa Santa Maria, centro Polifunzionale, ore 18:30;

3 Gennaio 2025 Scuola Caprara ore 18:30.

Svago ed intrattenimento presso i Centri sociali di aggregazione e comunità, in collaborazione con l’Associazione l’Allegra Compagnia:

21 Dicembre 2024 Natale presso Villa Acerbo, ore 15:30;

28 Dicembre 2024 Natale Centro Sociale Il Parco ore 17:00;

29 Dicembre 2024 Natale Centro Sociale Lo Svago ore 17:00;

5 Gennaio 2025 Natale Spazio Sociale Spoltore ore 17:00.

Dall’8 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025, esposizione Spoltore in Presepe a cura della Pro Loco. Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio, Il Presepe Racconta a Santa Teresa. Esposizione di presepi in via Vomano 26, a cura dell’Associazione Artistica e Culturale Santa Teresa.

Spoltore, 4 – 12 – 2024