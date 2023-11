NATALE A SPOLTORE: TRA MERCATINI, CONCERTI, VILLAGGIO E STAND GASTRONOMICI

SPOLTORE – “Natale a Spoltore crea un’atmosfera magica e festosa che vi immergerà nello splendido clima delle festività natalizie e a godere di cibo delizioso e spettacoli coinvolgenti”.

È quanto si legge in una nota in merito alle iniziative in programma per Natale a Spoltore (Pescara).

Ad allietare la visita nello splendido borgo di Spoltore ci saranno stand gastronomici ricchi di specialità locali: vin brulè, dolci natalizi, e prodotti tipici. Inoltre presenti gli immancabili mercatini di Natale e la casetta di Babbo Natale, dove i visitatori potranno incontrarlo: fare foto con lui e consegnargli le letterine dei desideri dei bambini