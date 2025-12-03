NATALE: A TIONE DEGLI ABRUZZI E GORIANO VALLI MERCATINO, FESTA SAN NICOLA E RADUNO COPERTE ABRUZZESI

L’AQUILA – Il periodo più magico dell’anno arriva tra le montagne d’Abruzzo con “Un Paese per Natale – Il tuo regalo”, tre giorni di eventi che uniscono tradizione, comunità e atmosfere autentiche. Dal 6 all’8 dicembre 2025, Goriano Valli e Tione degli Abruzzi (AQ) si trasformano in un borgo diffuso del Natale, con attività per tutte le età.

Il 6 dicembre si parte con una doppia esperienza: a Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi (AQ) il mercatino natalizio animerà il paese a partire dalle ore 11:00, tra bancarelle, prodotti tipici, dolci, tisane, artigianato e l’arrivo di Babbo Natale alle 16:30, accompagnato da un accogliente vin brulé. Contemporaneamente, a Tione degli Abruzzi (AQ) prenderà vita la tradizionale Festa di San Nicola, con inaugurazione alle 10:00, Santa Messa e processione alle 15:30, e un suggestivo mini villaggio natalizio alle 18:00 con zampognari e distribuzione di doni.

Il 7 dicembre torna protagonista Goriano Valli con il 1° Raduno delle Coperte Abruzzesi: un omaggio alle storie, ai saperi e alla creatività del territorio. Il pubblico potrà assistere alle esposizioni e partecipare ai tour guidati del MuDi alle 10:30 e alle 14:30.

L’8 dicembre si chiude con un viaggio tra gusto e cultura: “Il valore di un territorio: fra calici e racconti”, con tour culturale al MuDi e degustazioni insieme a DExperience, a partire dalle ore 11:00.

Tre giorni per vivere la magia del Natale tra vicoli, tradizioni, sapori e il calore delle comunità locali.