NATALE AD ATESSA: SI ACCENDONO LE LUCI DELLE VETRINE NEI TEMPORARY SHOP

ATESSA – “Dopo vent’anni rivedere accese, ad Atessa, le vetrine dei negozi del centro storico, che avevano dismesso la propria attività, è uno spettacolo e un piacere per tanti cittadini, oltre che per l’Amministrazione comunale”.

Così, in una nota, il sindaco di Atessa (Chieti) Giulio Borrelli, che in occasione dell’inaugurazione degli eventi di Natale spiega: “L’iniziativa ha avuto successo. Abbiamo riacceso i negozi per ospitare oltre 50 espositori di ‘temporary shop’ e non abbiamo messo le luminarie”.

“Il 2022 non è il 2020 – osserva -: oggi c’è una nuova emergenza dovuta al caroenergia, legato alla guerra. Ogni Comune si regola, naturalmente, come meglio crede per la propria popolazione. La nostra scelta tiene conto delle nostre priorità in un momento che ci impone il risparmio energetico e la necessità di sostenere le attività economiche”.

“Ringrazio Kommerciate, i commercianti tutti, le associazioni e i cittadini che hanno condiviso questa scelta e si sono adoperati e si stanno adorando per una stagione natalizia allegra, sostenibile e partecipata”, conclude il primo cittadino.