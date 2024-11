NATALE AD AVEZZANO: RUOTA PANORAMICA E PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

AVEZZANO – “Sarà un Natale all’insegna dell’inclusività e del coinvolgimento di tutta la città, centro, periferie e frazioni quello di Avezzano di quest’anno”.

Sintetizza così, in una nota, l’assessore Pierluigi Di Stefano, l’avvio della realizzazione di quello che potremo definire il “quadro natalizio” che illuminerà tutta la città.

Da qualche giorno sono in corso di montaggio le luminarie che daranno un tocco di calore e gioia alle strade di Avezzano e delle frazioni.

A questo, come noto, seguiranno gli addobbi e l’albero che sarà acceso, come già annunciato, dal calciatore italiano per eccellenza, Gianni Rivera.

In Piazza Risorgimento, poi, funzioneranno per tutto il periodo, fino all’Epifania, una Ruota Panoramica, una Pista di Ghiaccio e una giostra per i bambini del tutto particolare.

“La ruota panoramica, posta all’angolo fra via Corradini e Via Marconi – spiega l’assessore Di Stefano -, sarà luminosa e consentirà, una volta giunti alla sommità, di vedere il panorama di Avezzano al completo. E sarà uno spettacolo da non perdere, visto l’effetto scenico che daranno luminarie e addobbi. Sempre in Piazza Risorgimento, poi, sarà in funzione una pista di ghiaccio vero, per uno spazio di 300 metri quadrati che consentirà un divertimento, per gli amanti di questa specialità, assolutamente unico”.

“Inoltre – prosegue -, sarà in funzione una giostra per bambini, modello Carosello, con i classici cavallucci. Infine, sarà realizzata a breve una grande tensiostruttura nella quale si terranno oltre 50 eventi natalizi fino alla befana della Polizia Locale il 6 gennaio”. (Nei prossimi giorni, quando sarà reso noto, il calendario degli eventi, ndr)

“Sarà un Natale all’insegna dell’inclusività. Infatti, sia nella ruota panoramica che per la pista di ghiaccio, sono previsti varchi e attrezzature per consentire la fruizione anche ai portatori di disabilità. La ‘Avezzano di tutti e per tutti’, in questo modo – conclude Di Stefano – si realizza anche nel periodo più importante dell’anno, quando la solidarietà e la vicinanza debbono toccarsi con mano”.