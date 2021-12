NATALE, AL RISTORANTE SPAZIO PINGUE TAMPONI GRATIS A CHI HA SUPER GREEN PASS: “FESTE IN SICUREZZA”

SULMONA – Spazio alla sicurezza durante le festività natalizie.

Per Natale e Capodanno SpazioPingue, ristorante in via Lamaccio, a Sulmona (L’Aquila), rafforza le misure di prevenzione anti covid per mettere in totale sicurezza i propri ospiti.

E lo fa con un’iniziativa all’insegna della “responsabilità” e della “collaborazione” con tamponi gratuiti nelle 24 ore precedenti l’evento per gli ospiti già possessori di “Super Green Pass” che sceglieranno di trascorrere le festività di Natale nel ristorante.

“È un ulteriore investimento che facciamo sul tema della fiducia per garantire, ben oltre la previsione di legge, la sicurezza totale alle persone che ci preferiscono così da garantire a tutti un Natale e Capodanno in totale normalità – dichiara Federica Marinucci, responsabile di Spazio Pingue – In collaborazione con uno studio medico garantiamo il tampone gratuito alle persone che parteciperanno ai nostri eventi e che dovranno esibire oltre al Green Pass Rafforzato anche l’esito del tampone negativo”.

“Anche tutto il nostro personale di servizio, di cucina, i tecnici e l’animazione saranno sottoposti al tampone rapido – precisa Marinucci – Noi intendiamo continuare a fare la nostra parte potenziando le procedure previste dal governo italiano. Invitiamo tutti al senso di responsabilità. Serve la collaborazione di tutti per sconfiggere definitivamente il Covid”.