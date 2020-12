NATALE ALL’AQUILA: GLI SPAGHETTONI DELL’ASSICURATORE “CHEF”, RICETTA DEL “MAESTRO” PAOLO GLIUBICH

L’AQUILA – Una ricetta natalizia, rapida e gustosa, da fare in casa.

A lanciarla anche attraverso AbruzzoWeb.it è Paolo Gliubich, noto assicuratore aquilano, ex tennista professionista, commentatore televisivo, appassionato di calcio, di musica e, appunto, di enogastronomia di grande qualità.

“In attesa della Vigilia, ecco è un piatto che si può fare in quattro minuti – spiega nel video Gliubich, con in sottofondo i suoi adorati Earth, Wind & Fire – spaghettoni De Cecco alla bottarga di muggine e pepe”. Un video che ha subito riscosso successo via chat tra i suoi tanti amici.

“Attenti, questo piatto è uno spettacolo!”, ha chiosato il talentuoso chef casalingo aquilano dalle origini croate e pugliesi. (red.)

