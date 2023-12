NATALE ALL’AQUILA: TRADIZIONE RISPETTATA ALLA PALESTRA OLYMPUS CLUB DI CICOLANI, TUTTI AD ALLENARSI

L’AQUILA – Il Natale all’Aquila non si celebra, come tradizione vuole, soltanto a messa, a tavola, o per le vie piene di luci e addobbi del centro storico, o addirittura con gli eccessi dell’Aperitivo della Vigilia.

Esiste, infatti, un luogo in cui i giorni di festa natalizia si possono trascorrere allenandosi: questo luogo è la palestra Olympus Club di Antonio Cicolani, ex campione italiano di bodybuilding, che da sempre garantisce la possibilità agli amanti del fitness e dello stesso bodybuilding di fare ciò che fanno solitamente nei giorni feriali, ossia sudare per mettere su muscoli o perdere peso.

Anche quest’anno la tradizione della Olympus Club è stata rispettata: palestra aperta da prima dell’alba fino a notte fonda, musica a palla, attrezzatura di altissimo livello tecnico e qualitativo disponibile sia all’interno che all’esterno della enorme struttura di Via Rocco Carabba, quella riconoscibile anche per la “presenza” della gigantografia di Arnold Schwarzenegger sopra la porta di ingresso.

Lo stesso accadrà per Santo Stefano e Capodanno, ovviamente sempre col sorriso sulle labbra e con la certezza di poter contare su chi, come Cicolani, ha fatto della sua passione più grande il lavoro di una vita. (r.s.)