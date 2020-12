NATALE, CAOS SPOSTAMENTI: “CHIARIRE SU MOBILITA’ E SECONDE CASE”

ROMA – “Rilevo non poca confusione e ho chiesto al ministro Francesco Boccia, in particolare, di evidenziare meglio i dettagli e i ‘colori’ dei giorni nei quali sono consentiti o vietati gli spostamenti”. Lo afferma Marco Bussone, presidente dell’Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, annunciando di avere sollecitato al Governo le Faq relative al decreto legge di ieri sera, in particolare per quanto riguarda i giorni in cui è possibile spostarsi fuori dal proprio Comune verso le “seconde case” e i giorni nei quali è consentito spostarsi fuori del Comune che ha meno di 5 mila abitanti. “Ho sentito e colto informazioni anche sui media poco corrette che stanno ingenerando aspettative – aggiunge Bussone – Le Faq e la consueta nota del Viminale devono aiutarci, nelle prossime ore, a capire cosa si può fare e cosa no”.

