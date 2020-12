NATALE, CAPANNA DI BETLEMME A CHIETI OFFRE PRANZO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

CHIETI – La Capanna di Betlemme di Chieti porterà nelle case delle persone in difficoltà il pranzo di Natale offrendo 100 pasti a famiglie bisognose della città. Un menù ricco e articolato sarà realizzato da un imprenditore teatino della ristorazione con il contributo di donazioni. La consegna, a cura di volontari attivi durante tutto l’anno, avverrà direttamente a domicilio.

Per usufruire del pranzo è necessaria la prenotazione, il requisito minimo è quello di possedere un Isee con un massimale di 7.000 euro. Il menù prevede come antipasto pallotte cacio e ova, lasagna tradizionale come primo, come secondo scaloppine al tartufo di maiale con crema di zucchine o patate al forno oppure scaloppine al tartufo di pollo con crema di zucchine o con patate al forno. E per chiudere bignè con crema chantilly.

“Questo pranzo è la ciliegina sulla torta di una prossimità e amicizia verso chi è in difficoltà che dura 365 giorni l’anno da parte di tutti i volontari – dice Luca Mattia Fortunato della Capanna di Betlemme di Chieti – il nostro desiderio non è regalare un sorriso ogni tanto , ma ogni giorno. Tanti auguri a tutti. Per maggiori info e prenotazioni contattare il 3477524671 anche attraverso o messaggi whatsapp.

Download in PDF©