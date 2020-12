NATALE, “COMPRA ITALIANO, COMPRA LOCALE”: FDI CHIETI A SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO

CHIETI – Fratelli d’Italia si mobilita a sostegno delle aziende italiane, dei prodotti tipici, del piccolo commercio.

In occasione del Natale il partito di Giorgia Meloni organizza gazebo nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo, grazie all’impegno dei nostri volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

L’iniziativa si terrà nelle maggiori piazze della provincia con questo calendario:

Lanciano: sabato 19 dicembre, ore 10.00/12.30 Corso Trento e Trieste;

Chieti: domenica 20 dicembre, ore 10.00/12.30 Piazza G.B. Vico;

Vasto: mercoledì 23 dicembre, ore 18.00/20.00 Piazza Pudente.

Sia a Lanciano che a Chieti che a Vasto saranno presenti i gruppi consigliari in Comune, dirigenti e simpatizzanti.

“Mai come quest’anno questo gesto di solidarietà assume un valore molto più che simbolico. Il commercio e l’artigianato, con migliaia e migliaia di addetti – afferma il portavoce provinciale Tavani – sono stato falcidiati prima dal Covid, e poi dai ritardi e dalla confusione che accompagnano l’azione di Governo, da febbraio scorso. Oggi più che mai, e per tutto il 2021 la sfida sarà proprio quella di mettere al centro di tutte le iniziative parlamentari e di governo la parte produttiva del paese, in grandissima difficoltà”

