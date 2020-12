NATALE COVID: BRUSAFERRO, “TUTTO DIPENDE DA QUANTO SCENDE CURVA, EVITARE AGGREGAZIONI”

ROMA – “Come saremo a Natale dipende da come la curva scende e quanto rapidamente scende”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute.

“Sarà un Natale covid, che ci auguriamo unico e speriamo ultimo rispetto alla storia che vivremo. Ciò vuol dire organizzarci evitando le aggregazioni in maniera più decisa possibile. Le ondate successive non sono scritte nelle stelle ma nel modo in cui ci comporteremo. Dobbiamo organizzarci per evitarle considerando che le persone più fragili rischiano di più”.

