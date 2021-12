NATALE DELLO SPORT: A CHIETI EVENTO VOLUTO DA ARCIVESCOVO BRUNO FORTE

CHIETI – Un’occasione per celebrare l’attività sportiva nella città di Chieti è questo il significato del “Natale dello Sport” . L’evento, voluto dall’arcivescovo Bruno Forte, si è tenuto presso il palazzetto dello Sport di Piana Vincolato al quale hanno preso parte molti giovani atleti di tutte le discipline sportive oltre all’amministrazione comunale, il sindaco Diego Ferrara, il prefetto Armando Forgione e il sindaco di Vasto Francesco Menna.

L’iniziativa si sviluppa dalla proposta di Manuel Pantalone, assessore allo Sport, Mimmo Puracchio del Centro Sportivo Italiano comitato provinciale di Chieti, Enzo Milillo dell’Asd Magic Basket di Chieti, in aggiunta quest’anno hanno aderito all’evento anche altre compagini sportive come il Chieti Calcio, l’ASD Sant’Anna Calcio, la polisportiva Tethys Chieti.

“Abbiamo voluto riproporre questo momento di buon augurio per lo sport a Chieti, con la speranza che in sicurezza possano riprendere a pieno ritmo tutte le attività – queste le parole dell’assessore allo sport Manuel Pantalone – è un momento importante e di ripartenza dedicato soprattutto ai più giovani, per dare una risposta concreta a un momento di ripresa”.

L’evento si è aperto con la Santa Messa officiata da Monsignor Forte che, come ogni anno, tocca profondamente i ragazzi con i suoi discorsi legati allo sport e alla bellezza di praticarlo in maniera giusta e corretta, assistito da Don Emiliano Straccini, Vicario per la pastorale dello Sport, e Don Andrea Manzoni, segretario dell’Arcivescovo. Alla messa è seguita la consegna e la benedizione di un cesto natalizio donato alla Caritas e alla Capanna di Betlemme da parte di Mimmo Puracchio del CSI e di Enzo Milillo dell’Asd Magic Basket Chieti, che interviene con queste parole: “Riteniamo che lo sport sia un mezzo sociale molto importante, per questo motivo bisogna dare una mano a chi ha bisogno, che si rivela essere la cosa più giusta da fare, questo gesto viene fatto in nome di tutta la Magic. Si tratta di una giornata a cui crediamo molto. Siamo ripartiti in un momento difficile e lo abbiamo fatto in sicurezza, ripartire con lo sport è un bel segnale soprattutto in questo momento. Siamo felici di farlo insieme al Centro Sportivo Italiano che si occupa dei meno fortunati, perché questa è una delle caratteristiche dell’evento.”