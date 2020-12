ROMA – “Che ci sia una regola che in una grande città come Roma ti puoi spostare” e tra piccoli comuni non ci si possa spostare “è un po’ assurdo e mi auguro che si metta a mano a questo”. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Fb, auspicando che la mobilità tra i piccoli comuni possa essere ripristinata. E ci si sta già lavorando”, ha spiegato.

Download in PDF©