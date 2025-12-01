NATALE DI SOLIDARIETA’ DELLA FONDAZIONE CARISPAQ: ECCO CARTELLONE EVENTI, “SINERGIA ASSOCIAZIONI”

L’AQUILA – “La Fondazione Carispaq ha voluto favorire una sinergia tra alcune associazioni mettendo a disposizione il sostegno necessario per realizzare un programma di eventi natalizi a favore della Comunità. Non un progetto proprio, dunque, ma un intervento che valorizzi il saper fare delle nostre realtà associative che operano al servizio di questo territorio”.

Così il presidente Fabrizio Marinelli che questa mattina all’Aquila ha presentato il calendario degli eventi natalizi promosso e sostenuto dalla Fondazione Carispaq.

Alla conferenza stampa hanno partecipato oltre a Marinelli, il vice presidente Pierluigi Panunzi e il segretario Generale David Iagnemma. Presenti anche il presidente di L’Aquila per la Vita Giorgio Paravano e i presidenti: Valeria Baccante, di Mamme per L’Aquila, Alfonso Morelli del Gruppo ANA M. Jacobucci, Marcello Di Giacomo di L’Aquila Young e il maestro Giovanni Ieie in rappresentanza di Mousiké e di Ex Officine.

Un ricco calendario di iniziative realizzate in collaborazione con le Associazioni Mamme per L’Aquila, Mousiké e Ex Officine, L’Aquila Young, gruppo ANA “M. Jacobucci” e L’Aquila per la Vita Onlus, con l’obiettivo di mettere a sistema il lavoro degli enti del terzo settore uniti da scopi benefici.

Si parte lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, a L’Aquila con l’iniziativa di raccolta fondi organizzata in collaborazione con il gruppo alpini M. Jacobucci che dalle 16:00 alle 20:00 in Largo Tunisia offrirà vin brulè e torrone, il ricavato sarà interamente devoluto a L’Aquila per la Vita. L’iniziativa si ripeterà il 14, il 21 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026. L’evento del 21 dicembre, inoltre, sarà dedicato anche ai più piccoli perché saranno distribuiti dolcetti e zucchero filato e si potrà partecipare a visite guidate con “Mamma Natale”. La guida turistica Carla Ciccozzi, infatti ci condurrà alla scoperta del Quarto di Santa Maria Paganica accompagnati da trampolieri ed elfi; sarà una festa per grandi e piccini per immergersi nella vera atmosfera natalizia.

Sempre in Largo Tunisia sarà allestito il Presepe dell’Aquila 2025, realizzato dall’associazione L’Aquila Young anche con il contributo della Fondazione Carispaq. L’inaugurazione si svolgerà il 10 dicembre 2025 alle ore 17:30 e sarà arricchita dalla musica degli zampognari dell’Associazione “Zampogne d’Abruzzo” e dal Coro dei bambini dell’Istituto Dottrina Cristina dell’Aquila.

La Fondazione Carispaq promuove, infine, lo spettacolo “Il Natale è una promessa – il sogno di Leonardo” in collaborazione con le associazioni Musiké di Pescina e EX Officine di Raiano che si terrà il 10 dicembre alle ore 18:00 all’Auditorium del Parco a L’Aquila, il 15 dicembre alle ore 21:00 al Cinema Pacifico di Sulmona e il 27 dicembre alle ore 18:00 al Castello Orsini di Avezzano. Si tratta di una favola musicale realizzata dall’Ensamble Mousiké diretto dal M° Giovanni Ieie ad ingresso gratuito offerto dalla Fondazione in occasione del Natale alle comunità del territorio aquilano.

“La Fondazione – ha aggiunto Marinelli – ha voluto fare da lievito per queste associazioni affinché insieme si potesse realizzare un cartellone di tanti eventi di qualità ed questo l’aspetto importante, perché raramente accade che si condividano i progetti. Questa volta ci siamo riusciti per regalare un bel Natale ai nostri concittadini e soprattutto ai più piccoli”.

“La collaborazione con la Fondazione Carispaq – ha concluso il presidente dell’Aquila per la Vita Giorgio Paravano – nel periodo natalizio consentirà una raccolta fondi a favore dell’Aquila per la vita. L’ennesimo segno di attenzione concreta per chi sostiene i più fragili. Il nostro sentito ringraziamento va a chi da sempre è in prima linea al nostro fianco. Grazie davvero”.