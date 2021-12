“NATALE IN JAZZ” A L’AQUILA IL 28, 29 E 30 DICEMBRE. BARATTELLI ANNUNCIA SECONDA EDIZIONE RASSEGNA

L’AQUILA – La Società Aquilana dei Concerti è lieta di annunciare la seconda edizione di “Natale in Jazz”,una rassegna di tre eventi che si svolgono a L’Aquila presso l’Auditorium del Parco con inizio alle ore 18 nei giorni martedì28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 grazie alla consolidata collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz.

Il primo appuntamento è con il pianista Giovanni Guidi, uno dei musicisti più creativi della scena europea, che si esibisce con il suo recital “Piano Solo” in cuialterna composizioni originali a brani di Brian Eno, Tom Waits, Osvaldo Farres, Leo Ferrè e standard del repertorio jazz tradizionale.

Il secondo evento segna il ritorno a L’Aquila del grande chitarrista Bill Frisell, in trio con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. In questa occasione il trio è insieme all’Umbria Jazz Orchestra diretta da Michael Gibbs. Una produzione esclusiva nata per la edizione invernale di Umbria Jazz.

Chiude la rassegna il sassofonista, clarinettista e compositore Francesco Bearzatti con il suo Tinissima Quartet, formazione eclettica, coinvolgente, che trova Bearzattiinsieme ai suoi amici e collaboratori di sempre: Giovanni Falzone tromba, Danilo Gallo, basso elettrico e Zeno De Rossi batteria. Il quartetto ha realizzato numerosi omaggi, iniziando da Tina Modotti, Malcolm X, Woody Guttrie e l’originalissimo Monknroll, fino all’ultimo, nel 2020, dedicato a Zorro.

A partire da giovedì 9 dicembre e fino a lunedì 20 dicembre sono disponibili gli abbonamenti ai tre concerti sul circuito I-Ticket (https://www.i-ticket.it/eventi/abbonamento-natale-in-jazz-barattelli-l-aquila). I biglietti per i singoli concerti saranno disponibili dal 21 dicembre.

Tutte le informazioni sul sito barattelli.it