NATALE IN JAZZ A L’AQUILA: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA CANTANTE EKEPNKWELLE CON IL SUO TRIO

L’AQUILA – Il secondo appuntamento della quinta edizione di Natale in jazz, rassegna che si svolge grazie alla collaborazione fra la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” e la Fondazione Umbria Jazzporta ad esibirsi una delle cantanti più apprezzate e innovative del panorama internazionale: EkepNkwelle con il suo trio. L’evento è in programma sabato 28 dicembre con inizio alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Comunale.

EkepNkwelle, giovanissima cantante camerunese-americana, si è recentemente imposta come una vera e propria rivelazione. Dalle strade di Washington al cuore della scena jazz di New York, il percorso artistico di Ekep, passando per scuole prestigiose come Duke Ellington School of the Arts, Howard University, Juilliard School, è stato velocissimo e senza incertezze. In poco tempo si è guadagnata la stima di personalità come Wynton Marsalis e la Jazz at Lincoln Center Orchestra, il compianto Russell Malone, Cyrus Chestnut, Peter Washington, Emmet Cohen.

Non per niente le è stato conferito il prestigioso Juilliard Career Advancement Grant.

Si è esibita in spazi prestigiosi come Radio City Music Hall, dove ha diviso la scena con la star del pianoforte Lang Lang, la Library of Congress, Marian’sJazzroom, il Kennedy Center, il Lincoln Center. È stata anche invitata al festival di Newport. Ha collaborato con Dee Dee Bridgewater nel quarto anno del suo progetto artistico tutto al femminile in residenza presso il Woodshed Network.

Ekep è accompagnata da un trio di straordinari musicisti: Luther S. Allison al pianoforte, Jeremiah Edwards, contrabbasso e Nazir Ebo, batteria.

La sua straordinaria vocalità, tanto spontanea quanto sofisticata, è radicata nella grande tradizione del jazz. L’eccezionale intensità espressiva delle sue performance scoinvolgenti ne rappresenta l’originaleforza comunicativa.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Ciaotickets al link

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/natale-jazz-2-ekep-nkwelle-her-trio-laquila

e direttamente in botteghino al Ridotto del Teatro Comunale a partire da un’ora prima l’inizio del concerto.