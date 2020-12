NATALE IN ZONA ROSSA, COSA SI PUO’ FARE E COSA NO: TUTTE LE REGOLE

L’AQUILA – Italia in zona rossa a Natale: oggi e il 26, 27 e 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 gli spostamenti sono vietati, sia pur con numerose deroghe. Si può uscire di casa per “comprovate esigenze”, lavoro, salute e urgenze, ma sempre con il modulo di autocertificazione. L’eccezione più importante rispetto ai mesi del lockdown riguarda la possibilità di uscire in due — oltre ai minori di 14 anni e gli non autosufficienti — per visitare parenti e amici. Il 28, 29 e 30 dicembre, si passerà di nuovo in zona arancione.

Negozi aperti. Supermercati, le farmacie, le edicole e i tabaccai. Aperti anche tutti i negozi tranne quelli che vendono abbigliamento, calzature, gioielli. Il 25 dicembre è invece tutto chiuso.

La spesa fuori comune. Si può uscire dal proprio comune “se il comune contiguo al proprio ha punti vendita necessari alle proprie esigenze, anche in termini di convenienza economica”.

Bar e ristoranti. I locali pubblici sono chiusi. Consentito soltanto l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

Parrucchieri. I parrucchieri sono aperti, i centri estetici sono chiusi.

Attività motoria. Si può uscire di casa per fare una passeggiata (con la mascherina, in prossimità della propria abitazione) e per fare attività sportiva ma da soli. I parchi rimangono aperti. Si può portare a spasso il cane.

Visite in coppia. Si può andare a visitare parenti e amici, ma nella stessa macchina potranno stare soltanto due adulti, consentito invece portare minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Spostamenti. Nel decreto è specificato che lo “spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22”, quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco e si deve rimanere nella propria regione. Possono uscire dalla regione solo “i residenti nei comuni sotto i cinquemila abitanti, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia”. Chi va a trovare parenti e amici può anche fermarsi a dormire.

Seconde case. Si può andare nelle seconde case che si trovano nella propria regione. Le famiglie che si spostano nelle seconde case possono viaggiare in una macchina. Se una coppia fa visita a parenti e amici nella seconda casa può fermarsi a dormire.

Ritorno a casa. Chi va a trovare parenti e amici anche fuori comune può tornare a casa tra le 5 e le 22. Il rientro nella propria abitazione, domicilio e residenza è sempre consentito.

Pranzi e cenone. All’interno delle case non possono esserci divieti, soltanto raccomandazioni. È opportuno trascorrere le feste con il proprio nucleo familiare, al massimo due.

