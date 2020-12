L’AQUILA – Mentre l’Italia attende di conoscere in giornata quelle che saranno le misure in vigore per Natale, anche se con molta probabilità si andrà verso una zona rossa almeno nei festivi e nei prefestivi fino al 6 gennaio, l’Abruzzo tenta di conquistare l’area gialla a poco meno di una settimana dall’entrata ufficiale in zona arancione. Una “prova” prevista per oggi pomeriggio quando, nel corso della Cabina di regia del governo, come annunciato dal presidente della Regione Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, “presenteremo una dettagliata relazione per sostenere le nostre tesi e le nostre ragioni, e alla luce del Report settimanale sottoporrò subito dopo al ministro una motivata bozza di ordinanza sulla quale acquisire la sua intesa”.

Per l’Abruzzo riuscire ad entrare nella zona gialla consentirebbe a bar e ristoranti di riaprire fino alle 18, prima del termine dei 14 giorni “minimi” previsti per legge nella zona arancione scattata lo scorso 13 dicembre e che terminerebbe quindi il 27 dicembre. A firmare l’ordinanza il ministro Roberto Speranza dopo il passaggio lampo di sole 24 ore a zona rossa, a seguito della decisione del Tar di sospendere l’ordinanza del presidente Marsilio che aveva anticipato la zona arancione senza l’avallo del Governo.

Marsilio, che anche a novembre aveva anticipato l’ordinanza del Ministero, in quel caso premendo per ulteriori restrizioni e introducendo la zona rossa, sottolinea come “anticipando la cura, abbiamo anticipato anche il ritorno alla normalità e siamo già praticamente in zona gialla, siamo in pieno scenario uno”, auspicando che il Governo non voglia “insistere con una classificazione interamente basata sull’interpretazione di una norma”.

Questo alla luce dei nuovi dati che registrano un ulteriore calo dei posti letto occupati negli ospedali, con il tasso di occupazione nella terapia intensiva al 25,9%, quello dell’area medica al 39,1% mentre l’Rt è stabilmente intorno allo 0,8. Sarà proprio su questo aspetto che si premerà oggi pomeriggio nel corso della Cabina di Regia.

“La posizione dell’Abruzzo è che nell’attribuire la fascia di appartenenza si debba prioritariamente tenere conto dei dati epidemiologici reali. Con questo spirito decidemmo di anticipare la zona rossa con decorrenza mercoledì 18 novembre senza attendere il successivo report della Cabina di regia. Accettando questa versione, l’Abruzzo potrebbe tornare in zona gialla al più tardi lunedì 21 dicembre”. E un’apertura, che però slitterebbe di due giorni, sarebbe arrivata proprio dal ministro per la Salute Roberto Speranza. È stato lo stesso Marsilio a renderla nota nei giorni scorsi: “Rispetto alla posizione della Regione, il ministro Speranza ha replicato che mantiene la disponibilità a considerare come termine di decorrenza quello di mercoledì 23 dicembre, riconoscendo gli effetti dell’anticipazione autonoma della zona rossa ma senza ‘derogare’ dalla durata dei periodi di ‘permanenza'”.

“Su tutti i principali indicatori l’Abruzzo registra il rientro dalle zone di allarme”, ribadisce Marsilio che nel braccio di ferro tra chi vuole una linea morbida e i rigoristi, insieme ai primi chiede il ritorno anticipato per la sua regione in zona gialla. A prescindere dalle restrizione che poi varranno per tutti.

“C’è la volontà, che si sta consolidando, che vedrebbe, come tante indiscrezioni confermano, l’istituzione, dal 24 dicembre al 6-7 gennaio, della zona rossa in tutta Italia – ha detto Marsilio- Impedire per due settimane a chiunque di uscire di casa e allontanarsi dal proprio domicilio, la zona rossa significa questo, a noi sembra un po’ eccessivo. Che dentro i confini regionali non ci si possa incontrare tra parenti, senza cenoni e senza bisbocce particolari, a noi sembra eccessivamente punitivo. Ci siamo permessi di far presente al Governo alcuni elementi – riferisce Marsilio a proposito del confronto tra Esecutivo e Regioni – queste decisioni devono essere prese il prima possibile e comunicate nella maniera più chiara possibile perché tutti devono poter programmare la propria vita. Fino ad oggi l’aspettativa creata dal Governo era contraria. Il presidente del Consiglio rassicurava l’Italia dicendo che la situazione migliorava e che a Natale saremmo stati tutti gialli”.

“Ci sembra anche un po’ schizofrenico – aggiunge – che venerdì assistiamo alla solita lotteria del giallo, arancione, rosso, nel fine settimana del 18-20 dicembre si crea la finestra degli spostamenti massivi per le regioni gialle e, poi, dopo, tutti fermi”.

Intanto il governo tiene ancora qualche ora gli italiani con il fiato sospeso per le misure anti-Covid di Natale rimandate anche a causa del caso dei pescatori in Libia che ieri ha impegnato il premier Giuseppe Conte. L’ipotesi più probabile resta sempre quella di una zona rossa nei festivi e prefestivi, dal 24 al 27 dicembre, il 30 e 31 e il 5 e 6 gennaio o per l’intero periodo fino al 3. Si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento, in particolare per consentire ai nonni o comunque a congiunti non conviventi – non più di due – di unirsi ai familiari per il cenone. Il quadro dovrebbe essere definito domani in Consiglio dei ministri, se non slitterà tutto ancora a sabato. Incombe comunque il weekend del temuto esodo – con treni già “sold out” -, in particolare verso sud, prima della “deadline” del 21 dicembre per gli spostamenti tra regioni, che è anche l’ultimo fine settimana di shopping libero prima della stretta.

Negli altri Paesi europei nel frattempo le misure sono state già rese note, misure più severe ma che comunque lasciano spazi di libertà in occasione delle festività.

È il caso della Germania dove, nonostante il lockdown annunciato dalla cancelliera Angela Merkel, le cerimonie religiose saranno consentite ma senza canti comuni, mentre cinque è il numero massimo di persone che potranno riunirsi nelle case, con un’eccezione tra il 24 e il 26 dicembre quando ogni famiglia potrà invitare fino a quattro adulti che facciano parte di uno stretto nucleo familiare, oltre a bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Dal 16 dicembre al 10 gennaio le attività commerciali e i servizi non essenziali dovranno chiudere, l’attività didattica sarà a distanza e per quella lavorativa l’indicazione è aumentare al massimo, dove possibile, lo smart working. Saranno chiusi anche gli asili nido, ma i genitori avranno diritto a un periodo di ferie pagate per poter seguire i propri figli.

In Francia sarà di nuovo possibile effettuare degli spostamenti “ovunque” e verrà applicato un coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino. Il coprifuoco sarà in vigore anche la notte di Capodanno a differenza della notte di Natale, dove tutti gli spostamenti saranno liberi e senza bisogno di autocertificazione. Da martedì e per tutto il periodo delle feste sarà possibile muoversi tra regioni. Musei, teatri e cinema, che avrebbero dovuto riaprire, saranno chiusi per altre tre settimane. Sul Natale il governo francese raccomanda di evitare raduni privati con più di sei adulti (bambini esclusi dal conteggio). Controlli a campione per scoraggiare gli sciatori all’estero.

In Spagna gli spostamenti tra le regioni saranno limitati dal 23 dicembre al 6 gennaio: restano valide le eccezioni attualmente in vigore, come i motivi di lavoro, assistenza a invalidi e anziani e ritorno al luogo di residenza, che consente agli studenti di trascorrere il Natale in famiglia. Le riunioni saranno limitate a un massimo di dieci persone, ma il cenone della vigilia potrà avere una durata limitata: resta infatti in vigore il coprifuoco che, per l’occasione, non scatterà alle 22 o alle 23 (a seconda della regione) ma all’1.30. Capienza ridotta nelle chiese per le messe natalizie, con la raccomandazione di evitare i canti e di utilizzare solo musica registrata.

Nel Regno Unito: nel 95% dell’Inghilterra non si possono invitare persone in casa e al pub o ristorante se ne può vedere solo una. Ma a Natale ci sarà un “liberi tutti”. Boris Johnson ha deciso infatti che, dal 23 al 27 dicembre inclusi, tre nuclei familiari fissi potranno incontrarsi in abitazioni private, senza limiti né obbligo di distanziamento sociale. Una misura che ha fatto piacere a molti perché potranno passare le feste in famiglia, ma che ha innescato l’ira di scienziati e medici: per loro, questi cinque giorni di “libertà” potrebbero scatenare focolai in tutto il Paese e dunque causare un terzo lockdown nazionale a gennaio. (a.c.)

