NATALE, MARSILIO: “IMPENSABILI EVENTI COME APERITIVO DELLA VIGILIA A L’AQUILA”

L’AQUILA – “Manifestazioni ed appuntamenti come l’aperitivo della Vigilia all’Aquila sono fuori discussione, impensabili, anche qualora dovessimo entrare in zona gialla”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione, Marco Marsilio, rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa sulla rete ospedaliera Covid.

Il tema in questi giorni è tornato al centro del dibattito, con accese discussioni tra chi vorrebbe partecipare ad uno degli eventi più attesi del Natale, seppur con le dovute precauzioni, e chi ritiene che si debbano assolutamente evitare momenti di aggregazione in un periodo ancora complicato. A mettere un pietra tombale è stato lo stesso Marsilio: “Gli assembramenti saranno sempre vietati fino a quando non usciremo da questa emergenza”, ha ribadito.

