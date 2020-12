NATALE, MARSILIO: “SERVE FINESTRA SPOSTAMENTI PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – L’Abruzzo rischia di rimanere una regione chiusa agli spostamenti fino a gennaio. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Marco Marsilio, che interviene per chiedere al Governo la concessione di una “finestra” per gli spostamenti visto che l’Abruzzo è chiuso dallo scorso 18 novembre.

“Come tutti sanno – spiega – è in corso un forte dibattito sulle conseguenze del blocco degli spostamenti interregionali anche nelle zone gialle a partire dal 21 dicembre. Se dovesse permanere tale blocco, avremmo un buon argomento per presentare al Governo una richiesta di decretare la zona gialla domenica 20, al fine di consentire una minima ‘finestra’ di spostamenti per una Regione altrimenti ‘chiusa’ da metà novembre a gennaio, ‘riallineando’ l’Abruzzo al resto d’Italia di cui condivide la medesima condizione epidemiologica”.

Download in PDF©