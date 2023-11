CAPESTRANO – Tutto pronto a Capestrano (L’Aquila) per “Natale nel Borgo”.

L’appuntamento è per l’8 e 16 dicembre in Via Oberdan con l’apertura della casa di Babbo Natale all’interno di una grotta suggestiva, stand lungo il percorso, giro su carrozza e pony, lo pettacolo tetrale “Il Grinch”; e ancora cibo, divertimento e a tanto altro.