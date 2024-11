NATALE NEL BORGO DI TUSSIO: MERCATINO, ARTI, PRESEPI, MUSICA, CIBO E ANIMAZIONE

PRATA D’ANSIDONIA – Stand con palline di Natale colorate, luci, oggetti d’artigianato, decorazioni di ogni genere, prelibatezze locali, musica e tante sorprese per grandi e piccini.

Tussio, piccola frazione nel Comune di Prata d’Ansidonia (L’Aquila), è pronto a vestirsi di Natale per l’appuntamento dei prossimi 30 novembre e 1° dicembre.

L’associazione Il Borgo di Tussio presenta l’evento caro ai residenti e a quanti, da fuori, arrivano per vivere momenti spensierati, nell’atmosfera magica che il piccolo centro aquilano riesce a regalare, tra l’incanto e l’attesa delle festività natalizie.

“Natale nel borgo di Tussio” offrirà due giornate a tema, in cui non mancheranno mercatini, arti, presepi, musica, food truck e, ovviamente, animazione per bambini. Con la presenza di…Babbo Natale!.

I dettagli nella locandina.