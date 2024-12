NATALE NEL CONVENTO AQUILANO DI SAN GIULIANO: DOMANI INAUGURAZIONE CON I PRESEPI DI DE BENEDICTIS

L’AQUILA – Natale è alle porte e, come da tradizione, nel Convento di San Giuliano all’Aquila, domani 8 dicembre, si darà il via all’iniziativa “Natale a San Giuliano”, con i presepi del maestro Maurizio de Benedictis e con il presepe monumentale nel chiostro seicentesco del Convento.

L’allestimento dei Presepi di Maurizio de Benedictis, rinnovato come ogni anno di un nuovo esemplare, è costituito da un insieme di presepi in stile popolare realizzati dall’artista aquilano che da anni si dedica a questa preziosa arte. Le sue opere sono rinomate per la loro bellezza e attenzione ai dettagli delle ambientazioni tratte da alcuni dei più bei borghi aquilani, come Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte e Navelli.

L’esemplare di quest’anno è ispirato al borgo di Fontecchio con la riproduzione fedele della torre dell’orologio. Questo nuovo presepe non solo arricchisce la collezione ma offre anche ai visitatori l’opportunità di scoprire e apprezzare un altro angolo di bellezza aquilana. Un altro elemento distintivo di “Natale a San Giuliano” è il presepe monumentale allestito nel chiostro seicentesco del Convento. Il chiostro, con la sua architettura storica, fornisce uno sfondo suggestivo che arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva e spirituale dei visitatori. L’apertura al pubblico è prevista fino al 12 gennaio 2025, per tutto il periodo natalizio, nei giorni di sabato, domenica e festivi negli orari 10,00 – 13,00 e 15,30 – 18,30.