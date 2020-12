NATALE, NO A VISITE GENITORI ANZIANI NELLE ALTRE REGIONI: LE FAQ

ROMA – Non si può andare a far visita ai propri genitori anziani e in buona salute se abitano in una regione diversa. È quanto si precisa nelle Faq al Decreto Natale pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri. “Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio – si legge – questi spostamenti sono vietati”. Nelle stesse Faq si spiega che due coniugi o partner che vivono in città diverse potranno trascorrere insieme le feste se “il luogo del ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”. Per quanto riguarda la possibilità di far visita a parenti autosufficienti ma che vivono soli è spiegato che “fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22”.

“Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici – si precisa – solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà “consentito anche dal 21 al 6 gennaio anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione”. “Non è possibile, comunque – si legge ancora nelle Faq – spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste”.

Download in PDF©