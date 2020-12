NATALE, SALVINI: “SI VUOLE COPIARE GERMANIA? SI COPINO ANCHE RISTORI”

ROMA – “Domani alle 12. 30 ci sarà una riunione con i governatori quindi entro giovedì il governo decide qualcosa, cosa è punto di domanda. Non vorrei che prima si riapra e dopo si richiuda. Il diritto alla salute va di pari passo con il diritto all’affetto. Pare che Conte si stia orientando alla chiusura come il modello tedesco ma la Germania rimborsa l’80% del fatturato”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta facebook: “Domani in Senato dirò che va bene vietare assembramenti ma separare famiglie con criteri privi di scientificità non ha senso inoltre servono fondi per chi deve chiudere, penso che anche una parte della maggioranza abbia questa sensibilità. Si vuole copiare la Germania? Allora si copino anche i ristori”.

