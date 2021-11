“NATALE SOLIDALE”, L’AQUILA SOCIALE E FDI RACCOLGONO GIOCATTOLI PER I BAMBINI MENO FORTUNATI

L’AQUILA – Si chiama “Natale solidale” l’iniziativa congiunta lanciata da L’Aquila Sociale e dal Circolo 99 di Fratelli d’Italia che vedrà, da domani fino al 23 dicembre, la raccolta di giocattoli da regalare ai bambini aquilani meno fortunati.

“Dopo aver raccolto e donato uova di cioccolato in occasione dell’ultima Pasqua – dichiara Claudia Pagliariccio, responsabile di L’Aquila Sociale – abbiamo pensato di ripetere un’attività solidale di medesimo tenore anche per le festività natalizie. Pure in questo caso abbiamo trovato la pronta disponibilità di Fratelli d’Italia, che con il suo circolo cittadino ha aderito volentieri all’iniziativa. I giocattoli potranno essere consegnati presso la sede del Centro Studi La Meta in via Saragat n. 50 (zona L’Aquilone), dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.”

“Siamo da sempre sensibili – aggiunge Michele Malafoglia, portavoce del Circolo 99 di Fratelli d’Italia – al tema della solidarietà e per questo abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta di L’Aquila Sociale. La collaborazione ha già dato ottimi frutti in passato e non dubitiamo che, grazie all’aiuto di tutti i cittadini aquilani, anche questa volta riusciremo a regalare un sorriso a tanti bambini in condizioni di difficoltà”.