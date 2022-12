NATALE TERAMANO: PER LA QUINTA EDIZIONE ARRIVANO MAX PEZZALI E TIROMANCINO

TERAMO – Il Natale teramano torna con la 5° edizione piena di eventi e sorprese.

Tanti gli appuntamenti che animeranno la città dal 3 dicembre al 7 gennaio e che sono stati presentati dal sindaco Gianguido D’Alberto, dagli assessori agli Eventi Antonio Filipponi e alla Cultura Andrea Core e dai rappresentanti degli enti e delle associazioni che collaborano al calendario degli eventi natalizi del Comune di Teramo.

Tra gli appuntamenti in calendario due concerti d’eccezione: quello in programma il 20 dicembre al Teatro Comunale di Teramo, a cura della Primo Riccitelli, quando si esibiranno i 𝑻𝒊𝒓𝒐𝒎𝒂𝒏𝒄𝒊𝒏𝒐, e quello del 2 gennaio in piazza Martiri, a cura di Acs Abruzzo Circuito Spettacolo, quando a salire sul palco sarà 𝑴𝒂𝒙 𝑷𝒆𝒛𝒛𝒂𝒍𝒊. Ancora top secret il nome dell’artista che il primo gennaio animerà piazza Martiri.