NATALE: UN CHILOMETRO ALL’UNCINETTO, ALBERO ARCOBALENO A PESCINA

PESCINA – Un albero alto tre metri rivestito completamente con una ghirlanda all’uncinetto lunga più di 1 km, fatta a mano da bambini ed artigiani del posto, con i colori della pace.

È questa l’iniziativa di un gruppo di volontarie Recuper-Arti, la Proloco e l’Amministrazione comunale di Pescina, luogo di nascita di Ignazio Silone e del Cardinal Mazzarino.

“Ci sono voluti diversi mesi di lavoro – racconta Carole Prosia, presidente Proloco di Pescina – è un progetto questo, in cui abbiamo creduto fino da subito, per creare coesione tra tutte le associazioni, realizzando progetti che abbracciano cultura e tradizione dando la possibilità di mettere in risalto il nostro territorio”.

Mercoledì 7 dicembre, alle 17,30, in piazza Mazzarino, è prevista l’accensione dell’albero che dara il via alla magia del Natale.